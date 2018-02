Francesco Monte lascia l'Isola: le motivazioni (da copione)

David Monachesi per www.davidemaggio.it

Nel corso della terza puntata dell’Isola dei Famosi 2018 (clicca qui per la cronaca minuto per minuto) è andato in onda, come si poteva ben immaginare, il processo a Eva Henger. Rientrata dall’Honduras, l’ex star dei film per adulti ha ribadito con convinzione la sua versione dei fatti relativa al ‘canna-gate’, ma non ha trovato l’appoggio né della conduttrice né degli opinionisti del programma. Incredibilmente da ‘accusatrice’ Eva si è trovata a rivestire il ruolo di ‘accusata’.

Una Eva Henger che non ha alcuna intenzione di indietreggiare sulle sue dichiarazioni della scorsa settimana: così è apparsa la bionda ungherese nel corso della terza puntata dell’Isola dei Famosi 2018. Venuta a conoscenza della decisione di Francesco Monte di lasciare il programma, l’ex naufraga ha approvato la sua decisione:

“Ha fatto bene, (…) io ho rischiato insieme agli altri concorrenti dodici anni di reclusione nel carcere dell’Honduras per la bravata di Francesco”.

Su richiesta di Alessia Marcuzzi, la Henger si è poi spiegata meglio:

“Francesco davanti a tutti noi ha preso questa cosa [la marijuana, nd DM], la mattina hanno comunicato che dovevamo partire e andare in questa casa. Noi siamo saliti in un pullman, dove lui ha portato appresso questa cosa. In Honduras ci sono state le elezioni e c’è una rivolta. Ogni cento, duecento metri, c’è un blocco di polizia che perquisisce le macchine. Se ci perquisivano e ci beccavano vai a dire che tu non c’entri niente, che tu non sai niente“.

Ascoltate le sue parole, la padrona di casa del reality show torna ancora una volta a sottolineare il tempismo con cui le accuse della Henger sono state mosse. “Perché lo hai detto dopo la nomination e non subito?”, domanda la Marcuzzi. Ma Eva non si fa cogliere impreparata:

“Per dire la verità non c’è una prescrizione, si può dire oggi, domani, fra un anno, fra una settimana”.

Il confronto fra presentatrice ed ex naufraga prosegue lungo il binario dell’incompatibilità. Eva ha anche rimarcato come ad essere a conoscenza del ‘fattaccio’ non fosse soltanto lei, mentre dall’altra parte la Marcuzzi si dissociava. “Sono basita (…) è la tua verità” ha addirittura affermato ad un certo punto la padrona di casa del reality, prendendo le distanze dalle sue dichiarazioni quando sarebbe bastato chiedere agli altri naufraghi se Monte avesse o meno portato la droga.

A dar manforte alla conduttrice sono stati i due opinionisti Mara Venier e Daniele Bossari. Completamente sfocato il commento di quest’ultimo, che nell’intento di mostrare la malafede della Henger si è chiesto la ragione per cui, nel corso della prima puntata, la stessa non avesse nominato Francesco Monte. Peccato, però, che in quella circostanza l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez non potesse essere votato in quanto leader:

“Ma Francesco non era nominabile, Francesco era leader, come facevo a nominarlo?“, ha ribattuto prontamente la Henger.

Se è vero, come è stato sottolineato a più riprese durante la diretta, che alcune questioni, proprio a causa della loro estrema delicatezza, devono essere affrontate in luoghi più consoni, è altrettanto ingiusto mettere in dubbio la veridicità di dichiarazioni la cui trasparenza è sotto gli occhi di tutti.

Le lacrime di Filippo Nardi e Nadia Rinaldi

Insanity Page‏ @InsanityPage

“FRANCESCO MONTE HA ABBANDONATO VOLONTARIAMENTE L’#ISOLA” dopo l’armadio è la più grande presa per culo in un reality.

Diego T. ?‏ @Caustica_mente

“Mi dispiace perché L’ #isola è un programma pulito, guardato dai bambini e quindi torno in Italia per tutelarmi”. Proprio parole sue...

Nicolò Montesi‏ @monte_montesi

Chissà in quale armadio stanno festeggiando Cecilia e Ignazio per il ritiro di Francesco Monte! #isola

TV Italiana‏ @TV_Italiana

Il discorso di Francesco Monte sembrava quello scritto da Mediaset cinque giorni fa. #Isola

SOCIAL Patico‏ @NathanDelMare

Complimenti a #FrancescoMonte per aver recitato bene la parte di quello che si autosqualifica . #isola

lana del day‏ @chasingthestars

Non si vede che sta leggendo un copione, eh, è una sua decisione. #isola

Miss_Sklero ?‏ @stayinstronz

Francesco Monte nel videomessaggio sembrava uno di quelli rapiti che vengono obbligati a leggere i messaggi #isola

trashitaliano.it‏ @trash_italiano

Francesco Monte decide di abbandonare spontaneamente l'#Isola dei Famosi.

Martola_‏ @Martola__

LA VERITÀ: la produzione non sapeva come cazzo uscire dalle accuse della Henger, ha consigliato a Monte di ritirarsi premio il non infangare eccessivamente la sua persona e la sua posizione. #isola

Il Regno del Trash‏ @IlRegnodelTrash

Monte torna in Italia per disintossicarsi e godersi le corna? #isola

Daniele‏ @circondatodiblu

Francesco Monte lascia l’isola ha finito cartine e filtri #isola

alessandra menzani‏ @AMenzani

#Canna-gate. Francesco #Monte se l'è fatta sotto e temendo la polizia honduregna, dopo la denuncia del Moige, ha pensato bene di lasciare i Caraibi. #isola

Fuori Testa‏ @FuoriTesta1

Francesco Monte passa da un reality come cornuto ad un altro come drogato. Ci manca solo che il prossimo reality passi per #piddino e siamo a posto... #isoladeifamosi...

pouring rain ?‏ @pouringrainx

Francesco Monte all' #Isola secondo Eva

simplythebest‏ @myprerogative_3

Al GF cornuto e all’Isola drogato, Francesco Monte mai una gioia. #isola

Abeh c'è Dario‏ @darioloc81

In meno di 3 mesi diventi cornuto e drogato. Ciao Francesco Monte insegna agli angeli la bellezza dei reality show. #isola

Mariangela De Luca‏ @_marydeluca

Francesco, ci si vede al #GFvip. Con la fortuna che hai ti scappa una bestemmia #isola

?‏ @xgiads

Se pensavate di essere sfigati pensate agli ultimi 3 mesi che ha passato Francesco Monte #isola

Masse78‏ @Masse78

Gli hanno fatto le corna. È stato lasciato in diretta nazionale. Si autoelimina dall’isola per una cannetta. FRANCESCO MONTE SANTO SUBITO. #isola

{[(MANUEL)]} (M)‏ @Manuel_Real_Off

“Gli ultimi mesi di Francesco Monte” Corna, Droga e Fuga su tela, 2018 #isola

SOCIAL Patico‏ @NathanDelMare

L'avventura di Monte all'Isola è proprio andata in FUMO. #Isola

Masse78‏ @Masse78

Francesco Monte è stato lasciato. Gli hanno fatto pure le corna in diretta nazionale. E LASCIATEGLI FARE ALMENO UNA CANNA NO? #isola

? ?‏ @stressedinblack

Francesco Monte ora a pulire Campo de' Fiori con i Netturbini di Maria. #Isola

Diego T.?‏ @Caustica_mente

Sogno l’ingresso in studio di Monte tra una settimana con un cannone acceso in bocca! #isola

Luca Dondi‏ @lucadondi94

Finalmente. #islola

Sarinski‏ @Sarinski_

Se le accuse sono false, perché Monte si è ritirato? #Isola

trashitaliano.it‏ @trash_italiano

CIOÈ SIAMO STATI UN'INTERA SETTIMANA A DISCUTERE SULLA STORIA DELLA DROGA E IN 2 MINUTI FANNO FINTA DI NULLA? Per me c'è altro sotto. #Isola

Sir Rodrigo Borgia‏ @RodrigoB_orgia

Avevate una puntata che poteva essere una gallina dalle uova d'oro; l'avete sprecata a parlare di lasagne e altre cose così insulse che nemmeno ricordo. #Isola

Mario Manca‏ @MarioManca

Ancora un po' e parleremo dei calcoli renali di Gaspare. Tutto fuorché di Monte e droga. #isola

MrsFrances89‏ @MrsFrances89

Francesco Monte si è fatto una semplice canna. Eva Henger si è fatta tutti. #isola

trashitaliano.it‏ @trash_italiano

L'entrata di Eva Henger. #Isola

Kill_U‏ @Kill_u78

@lapinella stai facendo il processo ad Eva per aver raccontato la sua verità e non ti preoccupi della questione della droga. Ma che ti sei fumata? #isola

Diego T. ?‏ @Caustica_mente

Che imbarazzante la gestione del caso da parte della Marcuzzi. Far passare per bugiarda la Henger quando nessuno ha negato, nemmeno Monte. Irreality #isola

Gigi Gx‏ @GigiGx

Ma la cosa più imbarazzante di tutte è che la Henger continua a sostenere che anche ALTRI hanno fumato. Ma quello che se l'è presa in quel posto è solo Monte. #isola

Mattia Buonocore‏ @Mattiabuonocore

Eva Henger dice che anche gli altri hanno ammesso che Monte fumava, una conduttrice seria dovrebbe a quel punto interrogarli e invece passa ad accusarla "perchè il pubblico...". Ma quale pubblico? #isola #marcuzzi

alessandra menzani‏ @AMenzani

Quindi la cattiva è Eva che ha parlato di canne? Non chi se le fa? Imbarazzante. #isola

Matteo Maso‏ @purematteo

Eva Henger paladina dell’anti droga. #isola

?FestivaLLER ?‏ @SeeLallero

"Sono basita perché tu stai raccontando una verità" Alessia, mi trovi il senso? #isola

ElleGi‏ @DovicaLu

Alessia la vedo un po' in difficoltà nel cercare di salvare il culo alla produzione #isola

?FUC ?? ??‍? ?? ? ? ? ?‏ @federicoursitti

Alessia sta facendo la gradassa, imbeccata dagli autori, per difendere la produzione e la credibilità del programma. Fallendo miseramente. Eva ne sta uscendo nettamente meglio. #isola

Massimo Falcioni‏ @falcions85

La Marcuzzi sta facendo una figura di merda epica. E lo dico da estimatore della Marcuzzi. #isola

Marco Marfella‏ @ilMenestrelloh

Sento i fuochi d’artificio provenienti da Cologno #isola

{[(MANUEL)]} (M)‏ @Manuel_Real_Off

Alessia Marcuzzi imbarazzante I M B A R A Z Z A N T E #isola

Mattia Buonocore‏ @Mattiabuonocore

Eva bravissima nel rispondere, Marcuzzi scandalosa #isola

Dr.Apocalypse‏ @DrApocalypse

'queste cose vanno dette in questura'. In questura pe' na canna? #GFVIP

giovanni mercadante‏ @giuvannuzzo

In questura per fumarsi una canna? Ma mica spacciava eh! L’uso personale non è punibile fino ad oggi #isola

Mattia Buonocore‏ @Mattiabuonocore

Ci mancava solo che la Marcuzzi dicesse: “è la parola di un’ex pornostar contro quella di un povero uomo tradito dalla fidanzata” #isola

trashitaliano.it‏ @trash_italiano

Come Ilary Blasi avrebbe gestito la storia della droga. #Isola

trashitaliano.it‏ @trash_italiano

In pratica ora la colpevole è Eva Henger. Ed anche questa settimana abbiamo salvato la reputazione di Francesco Monte. #Isola

Davide Maggio‏ @davidemaggio

Non sanno che pesci prendere pur di far passare Eva come un’opportunista vendicatrice e bypassare il problema principale #Isola

Dr.Apocalypse‏ @DrApocalypse

il processo ad #EvaHenger - ci manca che le tirino le pietre #isola

Davide Moschetti‏ @DavideMoschetti

Io quando ho finito la DIETA #isola

{[(MANUEL)]} (M)‏ @Manuel_Real_Off

Eva sta sputtanando gli autori i naufraghi il mondo l’universo le galassie e i mondi paralleli #isola

?FestivaLLER ?‏ @SeeLallero

Eva rischia di andare fuori da Mediaset per l'eternità. #isola

Gigi Gx‏ @GigiGx

Questo processo alla Henger è stato fatto solo per parare il c*lo al programma, ovviamente. #laviamociLeMani #TeLaVediTuInTribunale #isola

alessandra menzani‏ @AMenzani

La Marcuzzi che difende Monte è vergognosa. Sembra un processo a Eva e non a Monte. Ma cosa cambia quando lo ha detto? #isola

Liugia De Lessil‏ @A_null_P

Quando entra tutto in una volta #isola:

BITCHYF.IT‏ @BITCHYFit

A me questa cosa che Eva doveva dirlo SUBITO mi inorridisce. Uno denuncerà quando vuole, o no? #Isola

Mattia Buonocore‏ @Mattiabuonocore

anche perchè non parliamo di 2 mesi dopo e nemmeno di 2 settimane ma di un paio giorni dopo

Sarinski‏ @Sarinski_

Il messaggio “le tempistiche sbagliate” è ORRENDO e nella mia mente rimanda a “come mai lo dici ora che sei stata stuprata 20 anni fa” ognuno dice la verità quando vuole e chi denuncia non è una spia, basta con sto clima #Isola

RAGAZZO COMUNE‏ @RAGAZZO_COMUNE

LA GENTE DENUNCIA DOPO 20 ANNI, E VA BENE... EVA DICE LA VERITÀ DOPO UNA SETTIMANA E VIENE CONDANNATA! #ISOLA

Mattia Buonocore‏ @Mattiabuonocore

Monte non ha mai confermato ma nemmeno mai negato l’uso #isola #droga

Mario Manca‏ @MarioManca

Comunque non è la parola di Monte contro quella di Eva. La settimana scorsa furono anche altri concorrenti a confermare fra le righe le sue affermazioni. Perché non rivediamo il filmato di lunedì scorso? #isola

giovanni mercadante‏ @giuvannuzzo

A sto punto facesse i nomi degli altri. Dai che se divertimo: decimiamo cast, autori, cameraman e autori. Rimane solo la Cipriani che non c’ha bisogno della “droca”, è così di suo #isola

Alessio Vaona‏ @AlessioLale

La produzione cerca di salvare una situazione che è sfuggita totalmente di mano. Preferiscono l’omertà che la verità. Uno schifo. #isola

?FestivaLLER ?‏ @SeeLallero

Alessia ha letteralmente liquidato Eva. #isola

trashitaliano.it‏ @trash_italiano

Ciao @carmelitadurso, invita tu Eva Henger a Domenica Live e dacci tutte le risposte che ci servono. Grazie. Amen. #Isola

GraceSomehow‏ @LaSambruna

Eva Henger che vive sta storia che ha visto Monte farsi una canna come il trauma della vita forse di fumare un po' c'avrebbe proprio bisogno. #isola

MrsFrances89‏ @MrsFrances89

Ma che razza di conduzione eh? - Alessia Marcuzzi che non sa mai niente. - Bossari distratto che fa domande inutili. - Stefano che non riesce a gestire le discussioni e i casini dei naufraghi. MI SA CHE LA DROGA L HANNO FUMATA LORO. #isola

GraceSomehow‏ @LaSambruna

Stefano De Martino che modera le discussioni tra i naufraghi col carisma di una quercia morta. #isola

BITCHYF.IT‏ @BITCHYFit

Stefano dai, io voglio anche difenderti ma poi fai nominare la leader....... #Isola

lana del day‏ @chasingthestars

Ce la facciamo a condurre questo programma o no? #isola

?FestivaLLER ?‏ @SeeLallero

Ho già perso il conto dei "EHMMM GNEEEH EEEEHM" di Alessia. #isola

Robert Frobisher‏ @endymion85

Ogni volta che la Marcuzzi dice ‘mossa di potere’ un conduttore nel mondo muore. #isola

Davide Maggio‏ @davidemaggio

Alessia: ‘Bianca sei venuta qui sull’#Isola per mettere insieme i cocci. A che punto sei?’ Ma cazzo, non la vedi?! È disperata e piange a dirotto. A che punto vuoi che stia!!!

Fabio Fabbretti‏ @fabiofabbretti

Alessia: "Io lo amo Franco" Gialappi: "L'hai capite le barzellette?" Alessia: "Scusate non lo stavo ascoltando" Dai Marcuzzi che è la tua serata #isola

Angelø‏ @mr5miiths

Conduttrice che non sa che la meringa al collo è un affare tecnico, io mi arrendo non cerco più motivi per capire perché è la Marcuzzi conduce #isola

{[(MANUEL)]} (M)‏ @Manuel_Real_Off

Alessia cazzo sei la conduttrice che cazzo chiedi le cose dovresti sapere tutto tuuuuuu cazzoooooo #isola

Diego T. ?‏ @Caustica_mente

Mara: “Ma come sul più bello chiudiamo il collegamento?”. SIPARIO #isola

Diego T. ?‏ @Caustica_mente

“Nomino Cecilia perché tutti gli ormoni saltano in aria... La mattina la bandiera è sempre in piedi” #isola

TrashBoy‏ @Cristian_Flocco

"Al mattino, la bandiera è sempre in piedi" cit. Giucas Casella #isola

Dr.Apocalypse‏ @DrApocalypse

Giucas e l’alzabandiera. Un genio #isola

Carmelona5‏ @Carmelona5

RAGAZZI MA IL CLISTERE CHE FINE HA FATTO ? #isola #isoladeifamosi