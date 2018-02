DAGONEWS

San Valentino ai tempi di Instagram: non conta il regalo, non conta manco il pensiero, contano i like. Al massimo le visualizzazioni. Che nel caso del video di Andrea Iannone hanno già sfondato quota mezzo milione, tutte per le sue labbra particolarmente turgide (punturine?) che cantano Vasco, mordono una fragola e baciano Belen a bordo di uno yacht. Lo stesso filmato, pubblicato sul profilo della Rodriguez, è arrivato a 660mila visualizzazioni in 2 ore…

2018sanvalentino 32

Se sua sorella Cecilia si avvinghia alle chiappe del ciclista per mancanza di gare Ignazio Moser, Naike Rivelli riposta un grande classico: l’anello di fidanzamento adagiato su un pisello felpato. Barby D’Urso sguaina la calza a rete e minaccia di festeggiare con tutti i suoi follower, ‘perché io sono fidanzata con voi!’, mentre Cristina Marino e Luca Argentero si attaccano alla bottiglia sulle candide spiagge maldiviane.

2018sanvalentino 3

Quel para-guru di Fedez unisce ego, amore e marketta pubblicando la foto della sua pubblicità Swarowski con Chiara Ferragni che appare tra i manifesti luminosi di Times Square.

2018sanvalentino 28

Federica Panicucci spara i filtri alla massima potenza per celebrare le rose ricevute dal suo Marco Bacini, mentre Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti hanno scelto i vestiti, i colori e la grafica raffinata di certi fotografi di quartiere della provincia moldava…

2018sanvalentino 26

L’intramontabile tema dolciario viene scelto da Giorgia Meloni, con un biscotto rosa e la scritta ‘Ti Amo’; Clio-Makeup e il marito con un americano e grasso donut; Giorgio Pasotti con due cuori ma senza esseri umani in vista.

2018sanvalentino 2

Non rinunciano alla promozione Martina Stella, che ai seguaci augura felicità ma anche che si rivolgano al suo truccatore/parrucchiere, mentre Chiara Francini con evidente gioia del fidanzato indossa maglioni griffati e coordinati. Ivana Mrazova e Luca Onestini, fresca coppia da reality, si phonano con molta naturalezza sul letto di un hotel taggatissimo.

2018sanvalentino 12

Ci sono i figli nei post di Elisabetta Gregoraci – che bacia sulle labbra il povero Nathan Falco –, Aida Yespica, il duo Pennetta-Fognini, quello Di Vaio-Brunacci.

Chiudiamo con Michelle Obama e il suo messaggio a tutte le sciacquette che pensano di insidiare il baby-pensionato Barack: ‘Forever Mine’, con mano ben piazzata a marcare il territorio presidenziale.

