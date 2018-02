SCOOP DI “SPY”: ALBANO E LOREDANA LECCISO DI NUOVO INSIEME! - LUI È TORNATO DALL'AUSTRALIA E LEI LO HA RAGGIUNTO IN ALBERGO A MILANO - È IL LORO PRIMO INCONTRO DOPO LA ROTTURA DI NATALE E LA FUGA DI LEI DA CELLINO SAN MARCO...

Anticipazione da “SPY”

LOREDANA LECCISO

Sul numero di Spy in edicola da venerdì 23 febbraio le immagini esclusive dell'incontro segreto avvenuto in un hotel di Milano fra Albano e Loredana Lecciso. I due non si vedevano da Natale, da quando la Lecciso, stanca per le uscite di Romina su un possibile ritorno di fiamma con l'ex marito e stanca del fatto che Albano non intervenisse per smentire, si era rifugiata a Pavia dai parenti.

Si è parlato molto in queste settimane della rottura fra Albano e la Lecciso, e ora ecco la clamorosa notizia lanciata da Spy e documentata da fotografie inequivocabili.

È stata Loredana a raggiungere Albano, che è reduce da un tour in Australia dove ha portato anche i figli avuti da lei, Jasmine e Bido, lo scorso lunedì sera.

L'incontro aveva come scopo quello di chiarirsi e rasserenare gli animi dopo la bufera dei mesi scorsi, anche in nome dell'amore per i figli. «Sono un uomo di pace», ha detto spesso Albano per giustificare la propria volontà di non intervenire sulle vicende che riguardano Loredana e Romina. Ma questa volta la Lecciso ha fatto il primo passo, un passo che la porta in vantaggio sulla “rivale” sulla strada che la porta a riprendersi Albano.

loredana lecciso al bano