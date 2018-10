IL SENSO DELLA CHIRICO PER LO SUGAR DADDY - ''CHI'' PIZZICA LA GIORNALISTA (32 ANNI) SULLO YACHT DI MONTEZEMOLO (71), FRESCO DI INCASSO (250 MILIONI DA ITALO) E DI SEPARAZIONE DALLA MOGLIE LUDOVICA ANDREONI, CUI HA INTESTATO UN TRUST DI DIRITTO INGLESE - LA SCORRETTISSIMA AUTRICE DI ''SIAMO TUTTI PUTTANE'' ED EX DI CHICCO TESTA PRENDEVA IL SOLE A CAPRI SUL NUOVO 'BARCHINO' DA 3,5 MILIONI ACQUISTATO DALLO SMONTEZEMOLATO

annalisa chirico e luca di montezemolo sullo yacht

Da ''Chi'' in edicola domani

Weekend caprese per Luca Cordero di Montezemolo a bordo del suo ultimo acquisto, un motoscafo da 3 milioni e mezzo di euro, che, in esclusiva sulle pagine del prossimo numero di “Chi” in edicola da mercoledì 24 ottobre, appare (per la prima volta dalla separazione dalla moglie Ludovica Andreoni) in compagnia di un'altra donna: la giornalista 32enne Annalisa Chirico, ex del top manager Chicco Testa. E con l'imprenditore settantunenne e la sua giovane amica, anche Lupo, il figlio più piccolo di lui.

