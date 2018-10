10 ott 2018 19:19

SEX FOREVER - “A 78 ANNI L’ORGASMO È IMPORTANTE COME PER UNA 25ENNE” – LINDA GRAY, LA SUE ELLEN DI “DALLAS”: “IL BUON SESSO È SENSUALITÀ PURA, UNA PREZIOSA E RILASSANTE PARTE DEL NOSTRO ESSERE E LO E' PER TUTTA LA VITA – NON HO UN COMPAGNO FISSO, NON HO ABBASTANZA TEMPO. MA DOPO IL DIVORZIO HO AVUTO VARI AMANTI CON I QUALI HO…”

Anticipazione stampa da "Oggi" linda gray 9 «A 78 anni l'orgasmo è importante come per una 25enne. Il buon sesso è sensualità pura, una preziosa e rilassante parte del nostro essere, e lo è per tutta la vita. Non ho un compagno fisso, non ho abbastanza tempo perché sono ancora molto impegnata. Ma dopo il divorzio ho avuto vari amanti con i quali ho avuto favolose esperienze sessuali». Parola di Linda Gray, indimenticata protagonista dello storico telefilm «Dallas» nei panni di Sue Ellen. «Quando esco con un uomo, non chiedo prima la sua età. Sono sorpresa quando i giovani mi fanno avance», dice. linda gray 18 A OGGI Linda Gray racconta anche il disastroso matrimonio con Ed Thrasher: «Già la notte di nozze fu una catastrofe. Prima del matrimonio non avevo fatto sesso con Ed. Durante la prima notte tutto si è svolto in modo completamente meccanico senza alcuna tenerezza, nessun romanticismo… Lui era molto creativo, era nello stesso tempo amorevole, ma senza amore. Ma io cercavo di trovare anche delle cose positive, come i miei due figli meravigliosi. Ma il vero buon sesso l'ho conosciuto soltanto dopo. Il mio primo orgasmo l'ho avuto a 43 anni. Dopo la fine del matrimonio mi sono data alla pazza gioia». linda gray 10 E confida il dramma della madre alcolizzata e la sua stessa dipendenza, oggi superata, dall'alcol: «Era molto facile nascondere la mia frustrazione con una bottiglia di gin. Ben presto sarei diventata come mia madre. Ma ho reagito, mi sono ribellata contro Ed e mi sono sottoposta a una terapia per scacciare il demone dell'alcol».