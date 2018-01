SI RIVEDONO LE AMMIRAGLIE: LA FICTION DI RAI1 VINCE (21,5%) MA ‘PERFETTI SCONOSCIUTI’ VOLA OLTRE IL 20% SU CANALE5 - IACONA (5,2%) - BENE ‘I DELITTI DEL BARLUME’ SU SKY CON GUZZANTI (800MILA SPETTATORI) - FAZIO SPOILERA TUTTO, MA PROPRIO TUTTO IL FILM DI VIRZÌ (FINALE COMPRESO) E ARRIVA AL 13,3% - ‘LIBERO’: ‘L’AMORE CRIMINALE’ DI VERONICA PIVETTI FA IL DOPPIO DI QUELLO DI ASIA ARGENTO CON QUEL TONO POSTICCIO DA MALEDETTA

1. NEL FORMAT SULLE DONNE, PIVETTI VALE IL DOPPIO DI ASIA

Giordano Tedoldi per Libero Quotidiano

Non è affatto sorprendente che la nuova edizione di Amore criminale, condotta da Veronica Pivetti, abbia doppiato negli ascolti quella passata, in cui al timone c' era Asia Argento. La prima puntata con la Pivetti ha fatto registrare il 6% di share, contro il 3% di media dell' Argento. Era molto probabile che una trasmissione così cupa, sull' argomento delicatissimo del femminicidio, avrebbe beneficiato di un volto non aggressivo, non dark, non antipatico, non divisivo, ma al contrario, riflessivo, garbato, che non parla soprattutto per duellare con i propri demoni, e che non mette se stessa al centro del mondo pretendendo di interpretare il pensiero di tutte le donne.

Amore criminale è trasmissione già contestata - la senatrice Puglisi del Pd, presidente della commissione parlamentare su femminicidio e violenza di genere, ne chiede senza mezzi termini la chiusura perché paventa derive emulative e panico nelle donne - e ha bisogno di un tocco cauto, attento.

Non di accentuare i contrasti, di drammatizzare i toni, di goticizzare le atmosfere. Quello va bene per il cinema, che infatti è l' attività di famiglia della Argento, la quale, a nostro umile parere, ha però dato il meglio nel campo dello spettacolo quando era bambina e adolescente, e non aveva ancora assunto su di sé quel tono un po' posticcio da maledetta.

Il tono baudelairiano, satanico, che fortunatamente è all' opposto di quello espresso da Veronica Pivetti. Il direttore di Raitre è stato fin troppo prudente nel riconoscere il successo del nuovo corso della trasmissione, perché elogiare la Pivetti vuol dire sottolineare la conduzione deludente dell' Argento, e costei, di questi tempi, è intoccabile. Figurarsi se crediamo alle sue parole, secondo le quali non avrebbe voluto sfruttare l' esposizione dell' Argento per il caso Weinstein.

La verità, che lo stesso direttore quasi di sfuggita riconosce, è che il pubblico ha preferito il volto più umano più rappacificato della Pivetti. I suoi toni medi, invece di quelli oltretombali della roca Asia. Perché l' idea che il tema della violenza contro le donne debba essere appannaggio di sole donne ferite, oppure aggressive, vendicative, è una colossale sciocchezza. Tanto per cominciare, non è nemmeno un tema per sole donne, a meno che si voglia sostenere che il maschio non appartiene, come la donna, alla stessa specie, e non sia dunque in grado di condividere un sentimento e un ragionamento profondo su quella forma di violenza che deriva dal desiderio frustrato, dal delirio di possedere una persona, anziché entrarci in rapporto.

veronica pivetti

Ecco, entrare in rapporto, è questa la cosa fondamentale. Anche la conduttrice deve entrare in rapporto col suo pubblico. C' è chi ci riesce, chi stabilisce un' empatia, e chi invece sembra sempre al di là del video, in un suo mondo virtuale ed ermetico. La Pivetti non è in nulla solidale con queste persone, ma nemmeno le tratta come fossero esseri disumani, mostri, «maiali» tout court. La condanna dei loro comportamenti è già stata emessa, a lei tocca indurre alla riflessione, a un pensiero più ampio. Non alla logica binaria dei computer. Speriamo che il nuovo Amore criminale prosegua, perché crediamo che possa essere tutt' altro che diseducativo.

2. ASCOLTI TV | LUNEDÌ 15 GENNAIO 2018. ROMANZO FAMIGLIARE 21.5%, PERFETTI SCONOSCIUTI 20.3%

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

perfetti sconosciuti

Su Rai1 Romanzo Famigliare ha conquistato 5.283.000 spettatori pari al 21.5% di share. Su Canale 5 Perfetti Sconosciuti ha raccolto davanti al video 4.769.000 spettatori pari al 20.3% di share. Su Rai2 Voyager – Ai Confini della Conoscenza ha interessato 1.682.000 spettatori pari al 7.2% di share. Su Italia 1 Die Hard – Un buon giorno per morire ha intrattenuto 1.347.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 PresaDiretta ha raccolto davanti al video 1.303.000 spettatori pari ad uno share del 5.2%.

Su Rete4 Potere assoluto totalizza un a.m. di 990.000 spettatori con il 4.3% di share. Su La7 Pronti a Morire ha registrato 551.000 spettatori con uno share del 2.2%. Su TV8 Lo Hobbit – La desolazione di Smaug ha segnato il 2.5% con 474.000 spettatori mentre su Nove Rigopiano – Voci dal gelo ha catturato l’attenzione di 486.000 spettatori (1.9%). Su Sky Cinema Uno I Delitti del BarLume – La Battaglia Navale è scelto da 398.000 con l’1.5% di share. Nel complesso la fiction ha totalizzato sui canali Sky Cinema e su Primissime 785.000 spettatori complessivi.

Access Prime Time

Guess my Age al 2.6%

Su Rai1 I Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.675.000 spettatori con il 20.9%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 5.932.000 spettatori con uno share del 21.7%. Su Rai 2 LOL :-) è la scelta di 1.216.000 spettatori (4.4%). Su Italia1 CSI Scena del Crimine ha registrato 1.081.000 spettatori con il 4.1%. Su Rai3 Non ho l’età ha appassionato 1.793.000 spettatori pari al 6.9% e Un Posto al Sole 1.975.000 (7.2%). Su Rete4 Dalla Vostra Parte ha radunato 1.036.000 individui all’ascolto (3.9%), mentre su La7 8 e ½ ha interessato 1.735.000 spettatori (6.4%). Su Tv8 Guess my Age – Indovina l’Età ha divertito 684.000 spettatori con il 2.6%. Sul canale Nove il game show Boom! ha raccolto 344.000 spettatori con l’1.3%. Su Rai4 LOL :-) ha ottenuto 270.000 spettatori con l’1%.

Preserale

Avanti un Altro segna il 21.4%

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.850.000 spettatori (22.1%) mentre L’Eredità ha giocato con 5.430.000 spettatori (25.5%). Su Canale 5 Avanti il primo! segna 3.107.000 spettatori con il 18.7% di share mentre Avanti un altro! ne segna 4.429.000 (21.4%). Su Rai2 Hawaii Five-0 ha raccolto 810.000 spettatori (4.2%) mentre NCIS 1.343.000 (5.7%). Su Italia1 CSI Miami ha totalizzato 498.000 spettatori (2.2%). Su Rai3 Blob segna 1.213.000 spettatori con il 4.9%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 3.9% con 953.000 spettatori. Su La7 L’Ispettore Barnaby ha appassionato 328.000 spettatori (share dell’1.8%). Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 408.000 spettatori (1.7%).

Daytime Mattina

Mi Manda RaiTre al 7.7%

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 949.000 telespettatori con il 18.2% di share e Storie Italiane ottiene 992.000 spettatori con il 17.9% di share. Su Canale5 Mattino Cinque ha informato 796.000 spettatori (14.1%) nella prima parte e 762.000 (13.9%) nella seconda. Su Rai 2 Revenge è vista da 166.000 spettatori (2.9%) nel primo episodio e da 190.000 (3.4%) nel secondo.

Su Italia 1 Dr. House ottiene un ascolto di 143.000 spettatori pari al 2.4% di share. Su Rai3 Agorà convince 420.000 spettatori pari al 7.3% di share e Mi Manda RaiTre 421.000 (7.7%). Su Rete 4 l’appuntamento con Ricette all’Italiana registra una media di 136.000 spettatori con share del 2.3%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 130.000 spettatori con il 3.1% nelle News e 296.000 (5.1%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 257.000 spettatori pari al 4.7%.

Daytime Mezzogiorno

La Prova del Cuoco, con le lacrime della Clerici, al 17.2%

Su Rai1 Buono a Sapersi ha raccolto 1.051.000 spettatori con il 15.4%. La Prova del Cuoco ha interessato 2.081.000 spettatori con il 17.2%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.492.000 telespettatori con il 16.6%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 545.000 spettatori con il 7.6% nella prima parte e 1.144.000 (10.1%) nella seconda. Su Italia 1 Dr. House è visto da 240.000 spettatori (2.9%) e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 1.131.000 spettatori con il 7.3%.

Su Rai3 Tutta Salute raggiunge 430.000 spettatori con il 7%, Chi l’ha Visto? 11.30 ne raggiunge 418.000 (5.5%) e Quante Storie appassiona 732.000 spettatori con il 5.3% di share; Passato e Presente si porta al 3.7% con 588.000 spettatori. Su Rete4 The Mentalist ha appassionato 359.000 spettatori con il 3.3% di share mentre La Signora in Giallo 782.000 (5.1%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 351.000 spettatori con share del 5.2% nella prima parte, e 536.000 spettatori con il 4.4% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Il 13% per Geo

Su Rai1 Zero e Lode ha giocato con 1.995.000 spettatori (12.9% di share); la prima parte de La Vita in Diretta informa 1.526.000 spettatori (12.3%), la seconda 2.087.000 telespettatori con il 15.1%. Su Canale5 Beautiful appassiona 2.824.000 spettatori (17.6%), Una Vita ha convinto 2.798.000 spettatori con il 17.8% di share mentre Uomini e Donne ha segnato il 18.9% con 2.578.000 spettatori (finale 2.586.000 e 21.7%). Amici di Maria De Filippi sigla il 21.6% con 2.513.000 spettatori, Il Segreto si porta al 22.6% con 2.716.000 spettatori. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 2.246.000 spettatori con il 18% nella prima parte, a 2.375.000 (16.8%) nella seconda e a 2.711.000 (17.3%) nella terza di breve durata. Su Rai2 Detto Fatto ha convinto 1.004.000 spettatori (7.3%), Castle 410.000 (3.4%) e Madam Secretary 361.000 (2.7%) con la seconda.

clerici cane oliver

Su Italia1 I Griffin intrattengono 943.000 spettatori (5.8%), I Simpson 1.227.000 (7.8%). The Big Bang Theory hanno raccolto 614.000 spettatori con il 4.4%, E alla fine arriva Mamma 408.000 (3.4%), La Vita secondo Jim è stato seguito da 502.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 Il Commissario Rex ha fatto compagnia a 951.000 spettatori (7.5%) mentre Geo è stato la scelta di 1.734.000 spettatori con il 13% di share (Aspettando Geo 952.000 – 8%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 1.203.000 spettatori con l’8%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 402.000 spettatori con il 2.9%. Su Real Time Amici di Maria De Filippi sigla il 2.6% con 405.000 spettatori.

Seconda Serata

Fazio al 13.3%

Su Rai1 Che Fuori Tempo che Fa convince 1.447.000 spettatori con il 13.3% di share. Su Canale 5 La Vita Facile ha totalizzato una media di 975.000 spettatori pari ad uno share dell’11.9%. Su Rai2 Mai più Bullismo segna 670.000 spettatori con il 6.5%. Su Rai 3 La Grande Storia segna il 5.3% con 851.000 spettatori. Su Italia1 Drive Angry viene visto da una media di 714.000 ascoltatori con il 6.5% di share. Su Rete4 La Morte ti fa Bella ha segnato il 3% con 207.000 spettatori.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.823.000 (23.8%)

Ore 20.00 5.792.000 (23.6%)

TG2

Ore 13.00 2.277.000 (15.4%)

Ore 20.30 1.896.000 (7.1%)

TG3

Ore 14.25 1.690.000 (10.9%)

Ore 19.00 2.090.000 (10.9%)

fabio fazio

TG5

Ore 13.00 2.862.000 (19.1%)

Ore 20.00 5.069.000 (20.4%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.462.000 (12.1%)

Ore 18.30 981.000 (6.1%) prima parte, 615.000 (3.3%) seconda parte

TG4

Ore 11.30 362.000 (4.9%)

Ore 18.55 862.000 (4.6%) prima parte, 943.000 (4.4%) seconda parte

TGLA7

The Leisure Seekers di Paolo Virzì

Ore 13.30 755.000 (4.7%)

Ore 20.00 1.530.000 (6.2%)