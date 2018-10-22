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Avete perso un vecchio cruci-Dago e volete recuperare? Una volta aperto il link, scorrete verso il basso e troverete l'archivio delle edizioni precedenti.
SIETE PRONTI PER IL CRUCI-DAGO? - E' ONLINE IL CRUCIVERBA DI QUESTA SETTIMANA: IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE, LE DEFINIZIONI CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI-
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"MANNAGGIA!" - ELISABETTA CANALIS FERITA ALLA TESTA, PANICO SU INSTAGRAM: ECCO COSA E’ SUCCESSO - IN UN VIDEO LA DONNA CHIEDE AL SUO "COMPAGNO D'AVVENTURA" SUL SET DE “L’ISOLA DI PIETRO” GIANNI MORANDI UNA CANZONE PER CONQUISTARLA. E IL CANTANTE GLI DEDICA... – VIDEO
CONTE, UNO E TRIA - ''DAL COMMISSARIO UE PREGIUDIZIO INACCETTABILE. SE CI SARÀ LA BOCCIATURA DELLA MANOVRA VALUTEREMO, MA NON ESPONE A RISCHI LA STABILITÀ FINANZIARIA DEL PAESE''. TRIA DICE PRATICAMENTE LE STESSE COSE (ECCO LA LETTERA), E MENTRE PARLANO LO SPREAD SCENDE UN POCHINO E LA BORSA DI MILANO RESTA IN POSITIVO - PARLA PURE SALVINI, MA DELL'ALTO ADIGE…
A BOTTE DI SPREAD - IL DIFFERENZIALE TORNA A SALIRE FINO A 300 DOPO L'AVVIO IN NETTO CALO. SIAMO ANCORA SOTTO I PICCHI DELLA SETTIMANA SCORSA, MILANO CALA MA È ATTUTITA DAL BOOM DI FCA (+6%) DOPO LA NOTIZIA DELLA CESSIONE DEL GIOIELLINO MAGNETI MARELLI - SAVONA: ''SONO CONVINTO CHE DRAGHI STIA INTERVENENDO PER SEDARE LO SPREAD''
“PER PAURA CHE GLI AMMAZZASSERO IL FIGLIO S’E’ AMMAZZATO LUI” - LA TELEFONATA DI ALESSANDRO D’ANGELO, SECURITY MANAGER DELLA JUVENTUS, IN CUI PARLA DELLA MORTE DI RAFFAELLO BUCCI - IL RUOLO DI PLACIDO BARRESI, CAPO DELLE COSCHE TORINESI, COME “PACIERE” TRA LE FAMIGLIE CALABRESI CHE SI ERANO INFILTRATE NELLA CURVA DELLA JUVE - VIDEO - LA BOMBASTICA PUNTATA DI "REPORT" IN ONDA STASERA, ALLE 21,10
INTRAMONTABILE ‘KIMI’, "UN MEMORABILE ACUTO NELL' ORA DELL’ADDIO" – TERRUZZI ESALTA RAIKKONEN: “È UN DADAISTA DELLA VELOCITÀ, UN MATTOCCHIO AMATISSIMO, GLACIALE PER FINTA, CHE SI TRASFORMA IN UN ENNESIMO, SGHIGNAZZANTE TESTIMONE DELL' ACCUSA NEI CONFRONTI DI VETTEL. LA ROSSA TIENE TESTA ALLA MERCEDES ANCHE IN UN EPILOGO DAL DESTINO SCONTATO CAUSA PUNTI GETTATI DAL PILOTA TEDESCO…"
NO 'SANDROCCHIA', NO PARTY – MEGA FESTA FELLINIANA PER I 73 ANNI DI CARRIERA DI SANDRA MILO - DA GABRIELE MUCCINO CON LA MOGLIE ANGELICA A SABRINA IMPACCIATORE E MASSIMO GHINI, DA ANDREA RONCATO AL GRANDE RITORNO DI MARINA SUMA:ECCO CHI C’ERA – LA MOSTRA FOTOGRAFICA CHE RACCONTA LA "DOLCE VITA" DELLA MILO...
BINARIO, PORTAMI VIA - ECCO DIECI FERROVIE STORICHE CHE ATTRAVERSANO PAESAGGI INCANTEVOLI E FUORI DAL COMUNE: IL GLACIER EXPRESS, IL TRENO PIÙ LENTO DEL MONDO OFFRE SCORCI MERAVIGLIOSI SULLE MONTAGNE SVIZZERE. AD HANOI UN TRENO TRANSITA IN UNA LUNGA E STRETTISSIMA STRADA ABITATA
ATTENTI AI NARCISISTI, SONO DEI DISTURBATI MENTALI - MELANIA RIZZOLI: “IL NARCISISMO RIVELA ELITARISMO E INDIFFERENZA NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI - INCLUDE L'EGOCENTRISMO, INDICA VANITÀ E PROBLEMI NEGLI SCAMBI INTERPERSONALI, NEL MANTENERE RELAZIONI SODDISFACENTI, IPERSENSIBILITÀ ALLE CRITICHE E INCAPACITÀ DI VEDERE IL MONDO DA UN PUNTO DI VISTA DIFFERENTE. IL NARCISISTA CREDE DI ESSERE PIÙ IMPORTANTE DI QUANTO LO SIA REALMENTE, SI VANTA DEI SUOI RISULTATI SPESSO ESAGERANDOLI, DETESTA COLORO CHE NON LO AMMIRANO”