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SIETE PRONTI PER IL CRUCI-DAGO? - E' ONLINE IL CRUCIVERBA DI QUESTA SETTIMANA: IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE, LE DEFINIZIONI CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI-
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AI PRETI PIACE DARE IL CU…ORE - SAPEVATE CHE META’ DEI SACERDOTI HA UN RELAZIONE SENTIMENTALE STABILE, CON UN UOMO O UNA DONNA? - LO SVELA L’INCHIESTA “LA SCELTA - I PRETI E L’AMORE”, DI PAOLO MONDANI E DANIELE AUTIERI, IN ONDA STASERA SUL CANALE “NOVE” - LE STORIE DELLE DONNE CHE SONO DIVENTATE AMANTI DEI RELIGIOSI: “I VESCOVI NON HANNO INTERESSE A OSTACOLARE LE STORIE D’AMORE, VOGLIONO SOLO EVITARE LO SCANDALO” - VIDEO
NON ESISTONO PASTI GRATIS, SOPRATTUTTO SE CI DEVI PAGARE IL REDDITO DI CITTADINANZA - NELLA MANOVRA NUOVE TASSE SU GIOCHI, TABACCO, ASSICURAZIONI E BANCHE - PER FINANZIARE REDDITO E RIFORMA DELLA FORNERO SARANNO COSTITUITI DUE FONDI, SU CUI INTERVERRÀ IL FAMOSO TAGLIANDO TRIMESTRALE PER EVITARE LO SFORAMENTO DEI CONTI. MA LE RISORSE EVENTUALMENTE RISPARMIATE NON ANDRANNO AD ABBASSARE IL RAPPORTO DEFICIT/PIL, BENSÌ…
PARTITA BENE, FINITA MALE - LA BORSA DI MILANO CHIUDE A -0,6% CON SPREAD A 304 DOPO UNA PARTENZA BRILLANTE E UN DIFFERENZIALE IN CALO A 289. CALANO OVVIAMENTE LE BANCHE, CRESCE FCA DOPO L'ANNUNCIO DELLA VENDITA DI MAGNETI MARELLI (+3% DOPO AVER TOCCATO OLTRE +6%) - BOOM PER FERRAGAMO DOPO LA MORTE DELLA PRESIDENTE ONORARIA WANDA FERRAGAMO, VEDOVA DEL FONDATORE, CHE HA RIACCESO LE SPECULAZIONI SU UNA CESSIONE
LA BELLA VITA DELLA TRANS BRASILIANA GABRIELA MARTINS: “GUADAGNO 300MILA EURO ALL’ANNO, INCONTRO SEI CLIENTI AL GIORNO MA IL SABATO E LA DOMENICA NON LAVORO - I SOLDI LI PORTO TUTTI NEL MIO PAESE E CON LA PROSTITUZIONE MI SONO COMPRATA DUE CASE E UN CHIOSCO IN SPIAGGIA PER I MIEI IN BRASILE - UN INCONTRO DURA AL MASSIMO 15 MINUTI PERCHE' MOLTI HANNO EIACULAZIONE PRECOCE E I MIEI CLIENTI QUASI TUTTI PASSIVI: IL MIO PENE E’ DI…”
"IL CROLLO DEL PONTE MORANDI HA FATTO UN'ALTRA VITTIMA: GILBERTO BENETTON" – IL RICORDO STRAZIANTE DI FLAVIO BRIATORE CHE CON L'IMPRENDITORE AVEVA UN RAPPORTO STRETTISSIMO SIN DAI TEMPI DEI MONDIALI VINTI IN F1: “LO SCIACALLAGGIO CHE LA SUA FAMIGLIA HA DOVUTO SUBIRE NEI GIORNI DOPO LA TRAGEDIA DI GENOVA GLI HA DATO IL COLPO DI GRAZIA. PARLARE DEI BENETTON ERA COME PARLARE DEL DIAVOLO E QUESTA COSA LO HA DISTRUTTO…”
CAFONALINO - MONDA INTERVISTA SCORSESE ALLA FESTA DI ROMA: ''DOVEVO FARE UN DOCUMENTARIO CON FELLINI, MA MORÌ PRIMA DI REALIZZARE IL PROGETTO'' - PREMIATO ALLA CARRIERA DA PAOLO TAVIANI, VIENE DAL SET DI ''THE IRISHMAN'', AMBIENTATO NEGLI ANNI 50 CON CUI TORNA TRA I GANGSTER; HA RIUNITO PER LA PRIMA VOLTA BOB DE NIRO (DOPO 23 ANNI DI NUOVO INSIEME), AL PACINO (DEBUTTO CON SCORSESE) E JOE PESCI (ERA IN 'TORO SCATENATO') - ECCO I SUOI 9 FILM ITALIANI DEL CUORE
BINARIO, PORTAMI VIA - ECCO DIECI FERROVIE STORICHE CHE ATTRAVERSANO PAESAGGI INCANTEVOLI E FUORI DAL COMUNE: IL GLACIER EXPRESS, IL TRENO PIÙ LENTO DEL MONDO OFFRE SCORCI MERAVIGLIOSI SULLE MONTAGNE SVIZZERE. AD HANOI UN TRENO TRANSITA IN UNA LUNGA E STRETTISSIMA STRADA ABITATA
TUMORE, IO VIVO – SUL TUMORE AL POLMONE ALLO STADIO INIZIALE SI PUÒ INTERVENIRE CHIRURGICAMENTE CON BUONE CHANCE DI SUCCESSO: LA PROBABILITÀ DI SOPRAVVIVENZA A CINQUE ANNI PUÒ RAGGIUNGERE IL 70% – OGGI SI ESEGUE UNA ‘VATS LOBECTOMY’ CHE PERMETTE DI ESEGUIRE L'ASPORTAZIONE DI UN LOBO POLMONARE ATTRAVERSO PICCOLE INCISIONI MILLIMETRICHE NEL TORACE E CONSENTE UNA RIPRESA SPOT OPERATORIA PIÙ RAPIDA