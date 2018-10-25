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Avete perso un vecchio cruci-Dago e volete recuperare? Una volta aperto il link, scorrete verso il basso e troverete l'archivio delle edizioni precedenti.
SIETE PRONTI PER IL CRUCI-DAGO? - E' ONLINE IL CRUCIVERBA DI QUESTA SETTIMANA: IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE, LE DEFINIZIONI CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI-
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POSTA! - RIPORTARE DUREVOLMENTE ORDINE NELLE NOSTRE CITTÀ È PRATICAMENTE IMPOSSIBILE, POICHÉ CHIUNQUE TENTI L'IMPRESA VIENE SUBITO BOLLATO COME FASCISTA E RAZZISTA - CARO DAGO, QUANDO COSTANZO TI HA INVITATO AD ANDARTENE, DOVEVI ALZARTI E FARLO! - LE MAIL SU SAN LORENZO E LA MORTE DI DESIREE
GRANDE È LA CONFUSIONE ALLA LEOPOLDA – VIDEO! “FANPAGE” ALLA KERMESSE TURBO-RENZIANA SOTTOPONE VECCHIE DICHIARAZIONI DI RENZI AI SUOI SOSTENITORI, CHIEDENDO DI INDOVINARE SE LE AVESSE PRONUNCIATE DI MAIO O SALVINI: ECCO IL RISULTATO
ULTIMI FUOCHI, ULTIMI DRAGHI - ALLA VIGILIA DELLA FINE DEL ''QUANTITATIVE EASING'' (E DEL SUO MANDATO), IL PRESIDENTE BCE FA CAPIRE CHE ORA L'ITALIA SE LA DEVE CAVARE DA SOLA: ''LO SPREAD TRA ITALIA E GRECIA È CALATO'', PERCHÉ SENZA IL SUO OMBRELLONE ORMAI È IL MERCATO A DETTARE IL RISCHIO PAESE - ''È CHIARO CHE LE BANCHE ITALIANE SARANNO IMPATTATE DALL'AUMENTO DEI RENDIMENTI BTP. MA SONO CONVINTO CHE SI TROVERÀ UN'INTESA SULLA MANOVRA''
NON SOLO LE ''IENE'': CARLO VERDELLI SU 'REPUBBLICA' AVEVA GIÀ 'RIAPERTO' IL CASO DI OLINDO E ROSA, RACCONTANDO TUTTE LE CLAMOROSE INCONGRUENZE DI UN'INCHIESTA CHIUSA IN FRETTA E FURIA DOPO LA FIGURACCIA DEL PM CHE ACCUSÒ AZOUZ CHE PERO' ERA IN TUNISIA - CONFESSIONE, TRACCIA DI SANGUE, TESTIMONIANZA DI FRIGERIO: TUTTI I PUNTI OSCURI. E QUEL TESTIMONE CHE DISSE DI AVER VISTO TRE UOMINI SCAPPARE…
GUARDIOLA CONFESSIONS – L’ALLENATORE DEL CITY RIVIVE I MOMENTI DELL’ATTENTATO A MANCHESTER DEL 2017: “AL CONCERTO DI ARIANA GRANDE C’ERANO MIA MOGLIE E LE MIE DUE FIGLIE. MI HANNO TELEFONATO E…”- POI PEP SVELA I SUOI GUSTI MUSICALI: TRA LE SUE CANZONI PREFERITE C’E’ "DON’T LOOK BACK IN ANGER” DEGLI OASIS. ECCO PERCHE’
CAFONALINO - IL NUOVO PREZZEMOLINO DELLE FESTE ROMANE? E’ MATTEO SALVINI! - IL MINISTRO DELL’INTERNO, CHE SI APPALESA A OGNI PARTY SOLO SOLETTO (SALUTAME LA ISOARDI), NON SI LASCIA SCAPPARE LA FESTA A VILLA TAVERNA ORGANIZZATA DALL’AMBASCIATORE USA LEWIS EISENBERG IN ONORE DI SIGOURNEY WEAVER - DA VALTER MAINETTI A MARINA CICOGNA, ECCO CHI C’ERA
VIAGGI AVVENTURA - DALLE ISOLE PIÙ REMOTE DELLE FILIPPINE, AUTENTICI PARADISI PER SUB E AMANTI DEL MONDO SOTTOMARINO, FINO ALLE AFFASCINANTI ISOLE DANESI A LARGO DELL’OCEANO ATLANTICO SETTENTRIONALE - SE VOLETE USCIRE DALLA VOSTRA ZONA DI COMFORT ECCO DOVE ANDARE IN VACANZA NEL 2019
O L’ORGASMO O LE PUNTURINE – DONNE, SE VOLETE IL CLIMAX RINUNCIATE AL BOTOX: UNA SORPRENDENTE RICERCA EVIDENZIA CHE DOPO IL TRATTAMENTO SI È PIÙ FELICI, MA LA CAPACITÀ DI RAGGIUNGERE L’ORGASMO SI RIDUCE IN MANIERA RILEVANTE – IL MOTIVO? LA LIMITAZIONE DEI MOVIMENTI DEI MUSCOLI FACCIALI