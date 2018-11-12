CLICCA QUI PER LA VERSIONE DESKTOP
Avete perso un vecchio cruci-Dago e volete recuperare? Una volta aperto il link, scorrete troverete tutto l'archivio delle edizioni precedenti.
SIETE PRONTI PER IL CRUCI-DAGO? - E' ONLINE IL CRUCIVERBA DI QUESTA SETTIMANA: IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE, LE DEFINIZIONI CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI-
CLICCA QUI PER LA VERSIONE DESKTOP
Avete perso un vecchio cruci-Dago e volete recuperare? Una volta aperto il link, scorrete troverete tutto l'archivio delle edizioni precedenti.
IL MIO GROSSO GRASSO BONOLIS - ''SCHERZI A PARTE'' NON SEMBRA ESSERE ESATTAMENTE IL PROGRAMMA PER LUI, SOPRATTUTTO NEI MONOLOGHI TIPO STAND UP COMEDY AMERICANA, CHE SI BARCAMENANO STANCAMENTE TRA SATIRA MAL RIUSCITA E MORALISMO. BONOLIS È ''BRAVO'' QUANDO HA L'OCCASIONE DI DIALOGARE CON IL MOSTRUOSO ALLA CIAO DARWIN QUANDO PUÒ GIOCARE CON IL POPOLARE E IL ''BASSO'' CONTRAPPONENDOGLI L' AFFETTAZIONE COLTA, VERA O FAKE
PANNELLA, RICATTATORE A FIN DI BENE - IL RICORDO DI PERNA: ''AVEVA IL VIZIO DI GIOCARE AL RIALZO, DALLA SEMPLICE INTERVISTA A QUELL'INCONTRO CON CRAXI CHE FECE INFURIARE IL PREMIER SOCIALISTA. E POI QUANDO PER INTERROMPERE LO SCIOPERO DELLA SETE, LA FERRARELLE OFFRÌ 40 MILIONI DI EURO AL PARTITO RADICALE, E MARCO NE CHIESE 100. L'AZIENDA RIFIUTÒ, MA POI LUI QUANDO SI VERSÒ IL PRIMO BICCHIERE DOPO 7 GIORNI…''
QUI SALTA IL BANCO - SI AGGRAVA LA CRISI DI CARIGE: AL RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE SOLLECITATO DA LUGLIO DALLA BCE, NEGLI ULTIMI GIORNI SI E’ AGGIUNTA CARENZA DI LIQUIDITÀ - SERVONO IN TEMPI BREVI CIRCA 400 MILIONI, E NON RIUSCENDO I SOCI FORTI FARVI FRONTE PER INTERO, BANKITALIA HA LANCIATO NUOVAMENTE UNA CHIAMATA ALLE ARMI ALL' INTERO CETO BANCARIO PER UN SALVATAGGIO DI SISTEMA…
“MI DISSERO CHE DOVEVO AIUTARE UN AFFILIATO ‘NELL'ESPELLERE SALE’. L'UNICO MODO ERA QUELLO DI FARE SESSO CON LEI. PER LE PRESSIONI, CI ANDAI A LETTO. FU ORRIBILE. MI SENTII UNA CAVIA. PER REAZIONE CERCAI DI AVERE CON LUI UNA RELAZIONE AMICALE, MA…” - E’ UNA DELLE STORIE RACCONTATE DAL LIBRO “NELLA SETTA”, DI CARMINE GAZZANNI E FLAVIA PICCINNI, IN CUI VENGONO DENUNCIATE LE VIOLENZE E GLI ABUSI DI GRUPPI OCCULTISTI, SEDICENTI ORGANIZZAZIONI “PER LO SVILUPPO UMANO” E CIRCOLI DI MINCHIONI SATANISTI
“OCON E’ UN FOTTUTO IDIOTA” – SCENE DA FAR WEST AL TERMINE DEL GP DEL BRASILE TRA MAX VERSTAPPEN E IL PILOTA DELLA FORCE INDIA: L'OLANDESE HA SPINTONATO IL FRANCESE REO DI AVERLO BUTTATO FUORI PISTA QUANDO LUI ERA IN TESTA, PAROLE AL VELENO TRA I DUE – IL CAPO DEL MURETTO DELLA RED BULL CHRIS HORNER CI METTE IL CARICO…- VIDEO
LUCI AL COTRONEON - SVESTITI I PANNI DEL DIRETTORE DELLA SCUOLA DI GIORNALISMO LUISS, ROBERTO COTRONEO È PRONTO A RITUFFARSI NELLA TRINCEA DELLA STAMPA CHE CONTA - DA MARCELLO SORGI A ANDREA VIANELLO, DA MARINO SINIBALDI (RIBATTEZZATO ‘SINIBALDO’) A PIER LUIGI CELLI FINO A FRANCA LEOSINI: ECCO CHI C’ERA ALLA PRESENTAZIONE ROMANA DEL SUO MEMOIR “NIENTE DI PERSONALE”
GIOIELLI FERROVIARI – PER MOLTI SONO SOLTANTO UN PUNTO DI PARTENZA O DI ARRIVO, MA ALCUNE STAZIONI SONO DELLE MERAVIGLIE ARCHITETTONICHE CHE MERITANO MOLTO DI PIÙ DI UN SEMPLICE SGUARDO DISTRATTO – ECCO LE DIECI PIÙ BELLE D’EUROPA: UNA È ANCHE IN ITALIA…
GUARDATE IL TELEFONINO QUANDO SIETE A LETTO? FATE MOLTA ATTENZIONE. L’USO DELLO SMARTPHONE PRIMA DI ANDARE A DORMIRE NON SOLO PEGGIORA IL VOSTRO SONNO E PROVOCA DANNI ALLA RETINA, MA HA EFFETTI NEGATIVI ANCHE SULLA PELLE – LA LUCE BLU CREA DANNI AL VOLTO, ACCRESCENDO LE RUGHE, LE OCCHIAIE E…