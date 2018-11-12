SIETE PRONTI PER IL CRUCI-DAGO? - E' ONLINE IL CRUCIVERBA DI QUESTA SETTIMANA: IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE, LE DEFINIZIONI CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI

-

Condividi questo articolo

CLICCA QUI PER LA VERSIONE DESKTOP

 

QUI LA VERSIONE PER MOBILE

 

Avete perso un vecchio cruci-Dago e volete recuperare? Una volta aperto il link, scorrete troverete tutto l'archivio delle edizioni precedenti.

 

Condividi questo articolo

media e tv

politica

business

cronache

“MI DISSERO CHE DOVEVO AIUTARE UN AFFILIATO ‘NELL'ESPELLERE SALE’. L'UNICO MODO ERA QUELLO DI FARE SESSO CON LEI. PER LE PRESSIONI, CI ANDAI A LETTO. FU ORRIBILE. MI SENTII UNA CAVIA. PER REAZIONE CERCAI DI AVERE CON LUI UNA RELAZIONE AMICALE, MA…” - E’ UNA DELLE STORIE RACCONTATE DAL LIBRO “NELLA SETTA”, DI CARMINE GAZZANNI E FLAVIA PICCINNI, IN CUI VENGONO DENUNCIATE LE VIOLENZE E GLI ABUSI DI GRUPPI OCCULTISTI, SEDICENTI ORGANIZZAZIONI “PER LO SVILUPPO UMANO” E CIRCOLI DI MINCHIONI SATANISTI

sport

cafonal

viaggi

salute