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Avete perso un vecchio cruci-Dago e volete recuperare? Una volta aperto il link, scorrete troverete tutto l'archivio delle edizioni precedenti.
SIETE PRONTI PER IL CRUCI-DAGO? - E' ONLINE IL CRUCIVERBA DI QUESTA SETTIMANA: IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE, LE DEFINIZIONI CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI-
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TIM, NIENTE È DECISO: IL COMITATO NOMINE NON INDICA NOMI PER IL RUOLO DI AMMINISTRATORE DELEGATO. GUBITOSI E ALTAVILLA SE LA GIOCHERANNO DA OGGI A DOMENICA, QUANDO SI TERRÀ IL CDA DELLA SOCIETÀ. MOLTO DIPENDERÀ DALLA POSIZIONE DEL GOVERNO SUL COMMISSARIO DI ALITALIA - PER MADRON CI SAREBBE ANCHE UN TERZO INCOMODO, MAXIMO IBARRA, EX WIND ORA IN OLANDA
“LA RIFORMA? È L’OCCUPAZIONE DEL CONI” – FURIA MALAGO’ CONTRO IL GOVERNO: “VOGLIONO TRASFORMARCI IN UN TOUR OPERATOR. NEANCHE IL FASCISMO ERA ARRIVATO A TANTO. MA SIAMO DISPOSTI A TRATTARE FINO ALLA FINE" - E POI PARLA DELLA CANDIDATURA MILANO-CORTINA PER I GIOCHI 2026: “CHE FACCIAMO BUTTIAMO A MARE ANCHE QUESTA?” - "LE MIE DIMISSIONI? IO NON ABBANDONO LA NAVE” - LA REAZIONE DI GIORGETTI
CAFONAL! IL BESTIARIO DI FILIPPO CECCARELLI - COSSIGA CHE A PAOLO VI DICE: “SANTITÀ, MENO MALE CHE NON È ENTRATO IN POLITICA: AVREMMO AVUTO UN POSTO DA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IN MENO” – CRAXI “MASTRO LINDO SENZA ORECCHINO", IL FILM CHE FELLINI VAGHEGGIO’ SUL CAV E 'I NOVISSIMI' RENZI, SALVINI E DI MAIO: 70 ANNI DI CLASSI DIRIGENTI - DA MARCO FOLLINI A CALOGERO MANNINO: LA PRESENTAZIONE A ROMA DEL LIBRO
“QUI NON È DISNEYLAND” – LA RIVOLTA DEI 60 ABITANTI DI KINDERDIJK, IL VILLAGGIO OLANDESE DEI MULINI A VENTO ASSALTATO OGNI ANNO DA 600MILA TURISTI (UN RAPPORTO DI 10MILA A 1) – MOLTI ANNI FA C’ERA SOLO QUALCHE TEDESCO O AMERICANO, POI SONO ARRIVATI I CINESI: “ENTRANO, CALPESTANO I FIORI, LASCIANO MONTAGNE DI RIFIUTI E…’
IL NEMICO SI CHIAMA DIABETE – UN MILIONE DI ITALIANI NON SA DI AVERLO: È ALLARME IN TUTTO IL MONDO PER LA MALATTIA CHE, SECONDO LE PROIEZIONI, COLPIRÀ 552 MILIONI DI PERSONE NEL 2030 – NON SOLO ANZIANI TRA I 4 MILIONI DI PAZIENTI ITALIANI: SONO INFATTI IN AUMENTO I CASI DI DIABETE DI TIPO 2 IN ADOLESCENTI E GIOVANI – I FATTORI DI RISCHIO