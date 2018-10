C’E’ UN “DIBBA” CHE NON CAZZEGGIA IN GIRO PER IL MONDO - VITTORIO DI BATTISTA HA LA SUA RICETTA PER LA CRISI: “SO’ SCOJONATO MA SE MI DANNO IL POTERE ASSOLUTO PER SEI MESI RISOLVO IO TUTTI I PROBLEMI D'ITALIA - NON SO SE SALVINI E’ DI DESTRA. IO CERTAMENTE NO: SONO FASCISTA”