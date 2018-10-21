CLICCA QUI PER LA VERSIONE DESKTOP
Avete perso un vecchio cruci-Dago e volete recuperare? Una volta aperto il link, scorrete troverete tutto l'archivio delle edizioni precedenti.
SIETE PRONTI PER IL CRUCI-DAGO? SONO ONLINE LE PAROLE CROCIATE CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE – METTETE ALLA PROVA IL VOSTRO CERVELLONE E SFIDATE GLI AMICI-
CLICCA QUI PER LA VERSIONE DESKTOP
Avete perso un vecchio cruci-Dago e volete recuperare? Una volta aperto il link, scorrete troverete tutto l'archivio delle edizioni precedenti.
90 VOLTE LINA - I RICORDI DELLA WERTMULLER: “UNA VOLTA, FECI SCHIZZARE UNA PATATA AL CARTOCCIO SULLA FACCIA DEL PIÙ POTENTE AZIONISTA DELLA UNIVERSAL PICTURES. MI DISSE "OTTIMA MIRA, BABY" E NON LO SENTII PIÙ” - “ERAVAMO A PARIGI, IN TEATRO. TUTTI DOVEVANO RECITARE IN TUTA, MONICA VITTI NON VOLEVA E LE DISSI "METTITI QUESTA, CECIARELLI, SENNÒ TI SPACCO LA FACCIA". CECIARELLI ERA IL SUO VERO COGNOME” - IL MORSO AL DITO DI LUCIANO DE CRESCENZO, IL BACIAPIEDE DI ROBERT ALTMAN E LA VERITA' SULLA FIGLIA...
C’E’ UN “DIBBA” CHE NON CAZZEGGIA IN GIRO PER IL MONDO - VITTORIO DI BATTISTA HA LA SUA RICETTA PER LA CRISI: “SO’ SCOJONATO MA SE MI DANNO IL POTERE ASSOLUTO PER SEI MESI RISOLVO IO TUTTI I PROBLEMI D'ITALIA - NON SO SE SALVINI E’ DI DESTRA. IO CERTAMENTE NO: SONO FASCISTA”
PROSCIUTTO COTTO, STRA-COTTO DI DEBITI - DOPO LO STORICO MARCHIO “FERRARINI”, FINISCE IN CONCORDATO ANCHE LA SOCIETA’ AGRICOLA DELLA VICEPRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA LISA FERRARINI - DANNO LA COLPA AL CRAC DI VENETO BANCA, DI CUI I FERRARINI ERANO AZIONISTI E DEBITORI, MA LA VERITA’ E’ CHE GIA’ DAL 2012 I DEBITI ERANO FUORI CONTROLLO - IL BOND DA 30 MILIONI EMESSO NEL 2015 AVEVA UN TASSO VICINO AL 7%...
IL PASSATO TI TRAPASSA - AL “GF VIP” GIULIA SALEMI FA LA PREZIOSA CON FRANCESCO MONTE DICENDO DI VOLER CONOSCERE BENE UNA PERSONA PRIMA DI AVERE UN CONTATTO INTIMO - MA VIENE RIPESCATO UN VIDEO DEL 2016 DEL SUR-REALITY “SUPER SHORE”: LA SOUBRETTE AVEVA PARTECIPATO A UNA SOLA PUNTATA E LA SERA STESSA DEL SUO INGRESSO ERA FINITA A LETTO CON UN CONCORRENTE... - VIDEO
CHE S-VENTURA! ESORDIO DA INCUBO PER L’EX CT SULLA PANCHINA DEL CHIEVO: L’ATALANTA RIFILA 5 PAPPINE ALLA SQUADRA VENETA (IN DIECI DALLA FINE DEL PRIMO TEMPO) - VOLA LA LAZIO CHE SBANCA PARMA: ORA E' TERZA DA SOLA
NO 'SANDROCCHIA', NO PARTY – MEGA FESTA FELLINIANA PER I 73 ANNI DI CARRIERA DI SANDRA MILO - DA GABRIELE MUCCINO CON LA MOGLIE ANGELICA A SABRINA IMPACCIATORE E MASSIMO GHINI, DA ANDREA RONCATO AL GRANDE RITORNO DI MARINA SUMA:ECCO CHI C’ERA – LA MOSTRA FOTOGRAFICA CHE RACCONTA LA "DOLCE VITA" DELLA MILO...
BINARIO, PORTAMI VIA - ECCO DIECI FERROVIE STORICHE CHE ATTRAVERSANO PAESAGGI INCANTEVOLI E FUORI DAL COMUNE: IL GLACIER EXPRESS, IL TRENO PIÙ LENTO DEL MONDO OFFRE SCORCI MERAVIGLIOSI SULLE MONTAGNE SVIZZERE. AD HANOI UN TRENO TRANSITA IN UNA LUNGA E STRETTISSIMA STRADA ABITATA
ATTENTI AI NARCISISTI, SONO DEI DISTURBATI MENTALI - MELANIA RIZZOLI: “IL NARCISISMO RIVELA ELITARISMO E INDIFFERENZA NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI - INCLUDE L'EGOCENTRISMO, INDICA VANITÀ E PROBLEMI NEGLI SCAMBI INTERPERSONALI, NEL MANTENERE RELAZIONI SODDISFACENTI, IPERSENSIBILITÀ ALLE CRITICHE E INCAPACITÀ DI VEDERE IL MONDO DA UN PUNTO DI VISTA DIFFERENTE. IL NARCISISTA CREDE DI ESSERE PIÙ IMPORTANTE DI QUANTO LO SIA REALMENTE, SI VANTA DEI SUOI RISULTATI SPESSO ESAGERANDOLI, DETESTA COLORO CHE NON LO AMMIRANO”