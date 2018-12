SUSSURRI DA PIAZZA AFFARI! - MUSTIER HA UNA NUOVA ALLEATA AL FIANCO: LA PRESIDENTE DI ALLIANZ ITALIA, CLAUDIA PARZANI - PALERMO (CDP) VUOLE METTERE ALLA TESTA DI SACE UN SUO UOMO, MA IL MEF (VIA GAROFOLI) VUOLE PORTARE LA SACE ALLE DIPENDENZE DEL MINISTERO - GUZZETTI HA PROMESSO LA PRESIDENZA DI ACRI A FRANCESCO PROFUMO, IN CAMBIO DELLA PRESIDENZA DI BANCA INTESA A CLAUDIO COSTAMAGNA - FULVIO CONTI E PALERMO SI SENTONO SULLA GOVERNANCE DI TIM. MA STARACE NON STA A GUARDARE