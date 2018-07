sonia bruganelli

Candida Morvillo per “il Corriere della Sera”

Sonia Bruganelli in Bonolis ha postato su Instagram un' altra foto scattata nell' aereo privato e, di nuovo, come due anni fa e l' anno scorso, si è presa gli insulti dei follower. Stavolta, di più, perché sulla poltrona in pelle riluce il libro di John Niven Invidia il prossimo tuo. Lei ne ride.

Perché le dà così gusto scatenare invidia?

«È stata una provocazione, la volontà di dire: criticate? E vabbè ve la siete cercata».

Le hanno scritto che è il nulla coniugato Bonolis, che le serve uno psicologo.

«In sostanza, mi dicono "vai a lavorare". Dà fastidio che sia quella che ha avuto la fortuna di sposare uno ricco».

bruganelli jet privato

Il Cristiano Ronaldo di Mediaset, praticamente.

«Paolo, nei commenti, passa per essere la mia vittima. E, non essendo io un personaggio pubblico, mi considerano solo "moglie di" e danno per scontato che viva a suo carico.

sonia bruganelli paolo bonolis 3

Invece, ho una società di casting e produzioni tv, la Sdl2005: non solo lavoro io, ma do lavoro a trenta persone. Scovo i talenti che vanno nei programmi di Paolo e non di Paolo, produco format».

Siamo al pregiudizio sessista?

«Ho una laurea in scienze della Comunicazione, ho iniziato da redattrice. Stare con Paolo mi ha agevolata, ma ora l' aereo privato lo prendo da sola, non devo chiedere a lui».

Non lesina neanche sulle borse di Chanel.

«Sono un mio debole e me le posso permettere».

bruganelli jet privato

Quante ne ha?

«Tante, ma meno di Chiara Ferragni. E me le compro io.Se prendessi soldi da qualcuno, sarei schiava: dovrei fare un Instagram che piace agli sponsor. A parte le borse, ho una vita normalissima, niente macchinoni, Spa, non esco bardata e ingioiellata».

Il suo acquisto più folle?

«Una poltrona composta di 200 panda in peluche. Paolo non la tollera, l' ha pagata lui ed è stato uno shock».

Non mi dica che è tirchio.

«No, ma spende tanto solo per bei viaggi e begli hotel».

sonia bruganelli paolo bonolis 6

Si faccia invidiare. Descriva un albergo favoloso.

«Io non vado, va da solo: quando lui finisce i programmi, io inizio a prepararli».

La notizia è che Bonolis va in vacanza e lei lavora?

«Va bene così. Potevo stare a casa e fare la mamma di tre figli, ma mi sono sempre data da fare. Da ragazza, mi alzavo alle cinque del mattino: ero promotrice di telefonini all' aeroporto di Fiumicino».

Suo marito non ostenta.

sonia bruganelli 8

«È low profile a livelli parossistici. All' inizio, l' ho convinto io a noleggiare l' aereo privato: siamo tanti e la primogenita, Silvia, ha problemi motori. Fino a poco fa, si spostava solo in carrozzina. Ora, dopo tanti sacrifici e fisioterapia, è quasi autonoma. La gente giudica senza sapere».

A uno che chiamava in causa Dio, lei ha risposto che Dio dovrebbe dare spiegazioni a lei, a sua figlia e agli altri bimbi che soffrono.

«Ho visto Silvia neonata in terapia intensiva per due mesi mentre incontrava complicazioni non previste, l' ipossia, l' arresto cardiaco. I danni motori e al linguaggio ne sono la conseguenza. Tanti dicono che certi bimbi sono angeli donati da Dio, ma io, per quanto ami mia figlia, non me la sento di ringraziare Dio. È stata dura per lei, per noi, per i fratelli, ma questo è il mio dolore e nessuno lo vedrà mai su Instagram. Prenderei centomila like, ma è roba mia».

sonia bruganelli 4

Cos' altro non posta?

«Non cerco l' applauso come tante donne famose quando le vedi cucinare».

E ha esposto le sue rughe.

«L' ho fatto perché non sono ipocrita e, a volte, mi piace la mia faccia com' è».

I social sono pieni di gente che ostenta ricchezza, perché fa scalpore solo lei?

«Perché non sono la bellezza stratosferica, eppure ho sposato Bonolis. La bellissima, apparendo, ti dà la dimensione della differenza rispetto alla persona normale.

Belen sull' aereo privato è accettata, io faccio rabbia perché il mio lusso sembra ancora meno guadagnato».

Chi sono i suoi odiatori?

sonia bruganelli 7

«Persone che come me postano un bel vestito, la bella borsa magari meno firmata.

Io faccio sui social quello che fanno tutti e come tutti spio vite più lussuose della mia».

E lei d' invidia ne prova?

«A me spiace per i figli di quelli che m' insultano: i genitori dovrebbero insegnare a guardare alle persone di successo come esempi da emulare. Ma criticare è più facile che impegnarsi per migliorare. Sa cosa mi sconvolge?».

Che cosa?

«Che molti scrivono "fallo, ma non farcelo vedere"».

sonia bruganelli 1

Lei fa vedere anche libri.

«Ma di quello non frega a nessuno».

Ha letto l' ultimo Niven?

«È la storia di due amici, uno di successo e l' altro no. E la morale è che l' invidia ti si ritorce contro».

sonia bruganelli pier silvio berlusconi lucio presta 1 sonia bruganelli 2 sonia bruganelli 4 sonia bruganelli 3 sonia bruganelli bruganelli sonia bruganelli 5 bruganelli bonolis bruganelli bonolis sonia bruganelli 6 sonia bruganelli 2 paolo bonolis sonia bruganelli paolo bonolis sonia bruganelli paolo bonolis sonia bruganelli sonia bruganelli sonia bruganelli 12 sonia bruganelli 5 sonia bruganelli 8 sonia bruganelli 9 sonia bruganelli con dago 11 paola perego sonia bruganelli