TE LO DO' IO FEDEZ, TORNANO I FLAMINIO MAPHIA! - A VENT’ANNI DALL’USCITA DEL LORO PRIMO ALBUM, “ITALY’S MOST WANTED”, I FLAMINIO, CIOÈ G-MAX E RUDE MC, SI RIPRESENTANO AL LORO PUBBLICO IN VERSIONE HARDCORE-COATTO-VINTAGE CON UN PARTICOLARE PROGETTO DI LIVE-SHOW

Foto di Luciano di Bacco per Dagospia

un selfie con i flaminio maphia

Marco Giusti per Dagospia

Tornano i Flaminio Maphia. E tornano i loro successi della primissima, storica scena del rap romano. Ragazze acidelle, Che idea, Bada, Supercar…A vent’anni dall’uscita del loro primo album, “Italy’s most wanted”, i Flaminio, cioè G-Max e Rude MC, si ripresentano al loro pubblico in versione hardcore-coatto-vintage con un particolare progetto di live-show accompagnati addirittura da una band, “Quei bravi ragazzi” (Danilo Biggioni al basso, Stefano Profazi alla chitarra, Alessandro Pizzonia alla batteria e Gambino Sollazzo alle tastiere).

stefano chitarrista della band quei bravi ragazzi

Così si sono esibiti in questi giorni a Roma nel cuore di San Lorenzo e poi di Testaccio, a inizio del loro tour, cantando i loro pezzi storici con la band che li ha accompagnati dal vivo con riaggiamenti in chiave funky anni ’70-‘80, ripercorrendo non solo la loro lunga carriera, ma facendo commuovere tutti quelli che avevano più o meno vent’anni tra la fine del secolo scorso e l’inizio del 2000.

Quelli cioè che sono cresciuti con i film del Monnezza e con la musica di G-Max e Rude MC, partendo dalla loro vena più dura dei primi brani a quella più gioiosa di Che idea. E abbiamo capito anche quanto debba alla prima scena del rap romano certo cinema e certe fiction poliziesche che vanno molto di moda oggi.

