TE LO DO IO IL CANNA-GATE - NADIA RINALDI FU CONDANNATA A 1 ANNO E 8 MESI PER DETENZIONE DI COCAINA: ‘ANCHE SE AVESSI VISTO FRANCESCO MONTE FUMARE UNA CANNA, DOPO QUELLO CHE HO VISSUTO SULLA MIA PELLE, MI FAREI GLI AFFARI MIEI. NESSUNO DEVE PROVARE IL DOLORE CHE IO STESSA HO VISSUTO’ - VIDEO: NEL FUORIONDA DI ‘STRISCIA’ NON SMENTISCE CON EVA HENGER CHE MONTE SI FACESSE LE CANNE

nadia rinaldi vs francesco monte

Da www.oggi.it

«Io non ho visto Monte fumare. E se anche l'avessi visto, dopo quello che ho vissuto sulla mia pelle, vent'anni fa, mi farei gli affari miei. Nessuno deve provare il dolore che io stessa ho vissuto».

Così dice l'ex concorrente dell'«Isola dei famosi» Nadia Rinaldi in un'intervista a OGGI, in edicola da domani.

nadia rinaldi eva henger

La Rinaldi, arrestata nel 1998 e condannata a 1 anni e 8 mesi di carcere per detenzione di sostanze stupefacenti, dice: «Non ho ancora elaborato quella storia e per rispetto dei miei figli continuo a tenermela dentro perché non voglio mostrare loro quanto profondo sia il mio strazio. Ma fa male dover riparlare di argomenti che mi hanno stravolto l’esistenza, che mi hanno messa in ginocchio proprio quando speravo di potermeli lasciare alle spalle. La Rinaldi e la droga: ancora? Basta! È troppo per me. Che mi si lasci fuori, perché rivivo un incubo, ne avrò pur diritto, no?».

VIDEO: IL FUORIONDA DI ‘STRISCIA’ CON EVA HENGER E NADIA RINALDI

http://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/isola-dei-%E2%80%98fumosi-nuovo-fuori-onda-henger-rinaldi_31756.shtml

HENGER-RINALDI, IL FUORIONDA RIVELA LA VERITÀ SU MONTE

Giada Oricchio per www.iltempo.it

Striscia La Notizia torna sull’Isola dei Famosi mostrando un fuorionda tra Eva Henger e Nadia Rinaldi a Domenica Live. La Rinaldi ribadisce all’amica: “Non posso dire che hai ragione. Non ho visto. Quando Francesco è venuto era già pronta la sigaretta. Non sono io che devo andare a sindacare cosa c’è dentro” e la Henger: “Ho capito però Nadia hai visto anche te, è andato pure dalla Capriotti a chiedere se voleva fumare”, “Io non c’ero” e la Henger: “E però così mi metti nella m**da, io ormai l’ho detto” e la Rinaldi: “Sei mia amica, ormai lo hai detto, ma io che c**zo ne so che aveva dentro. Quando ci sono questi discorsi io voglio starne fuori”. Valerio Staffelli e Max Laudadio rivelano di avere altre informazioni salvate sulle rispettive pen-drive e vorrebbero mostrarle ad Alessia Marcuzzi, ma ironizzano: “Non ci riceve”.

