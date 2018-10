16 ott 2018 18:53

THE ITALIAN JOBS - LA VEDOVA DEL GURU APPLE SARÀ ALL'OSSERVATORIO GIOVANI-EDITORI DI CECCHERINI. LAURENE POWELL-JOBS HA INVESTITO NELL'EDITORIA PARTE DELL'EREDITÀ, IL RESTO IN UNA FONDAZIONE BENEFICA. SARÀ A FIRENZE IL 9 NOVEMBRE, COME IN PASSATO ERIC SCHMIDT DI GOOGLE, TIM COOK DI APPLE, JAMES MURDOCH DI FOX E JAN KOUM DI WHATSAPP