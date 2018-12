10 dic 2018 08:24

THE SHOW MUST GO ON - AD APPENA 48 ORE DI DISTANZA DALLA STRAGE IN DISCOTECA A CORINALDO EMIS KILLA SALE SUL PALCO E CANTA – “NON VOGLIO CHE IL MALE L’ABBIA VINTA SUL BENE. RIMANDARE CONCERTI O EVENTI NON SERVIRÀ A NULLA (PURTROPPO) E TUTTA LA SOLIDARIETÀ VIA SOCIAL DEL MONDO NON POTRÀ CAMBIARE NIENTE, NÉ ALLEVIARE LA SOFFERENZA A CHI HA SUBITO UN TRAUMA A CAUSA DI QUESTO ORRORE…”