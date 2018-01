TODOS MOLESTADORES! - I PORCONI DEL GIORNO: JAMES FRANCO, MICHAEL DOUGLAS E (UDITE) JUSTIN TIMBERLAKE - IL BISEX FRANCO ACCUSATO DA ATTRICI CHE HANNO LAVORATO CON LUI, DOUGLAS DICE ‘SONO TUTTE BUGIE’ PRIMA ANCORA CHE SI FACCIA AVANTI QUALCUNA - IL BUON JUSTIN BERSAGLIATO SOLO PER AVER LAVORATO CON WOODY ALLEN, CONSIDERATO UN MANIACO SESSUALE PUR ESSENDO USCITO INNOCENTE DAL PROCESSO

1. JAMES FRANCO E MICHAEL DOUGLAS ACCUSATI DI MOLESTIE

Non si placa lo scandalo contro i potenti del cinema. A finire nell'occhio del ciclone per presunte molestie sessuali questa volta sono stati James Franco e Michael Douglas. Fresco di Golden Globe, Franco è stato preso di mira su Twitter. Lui si è difeso in tv, dichiarando che "le accuse non sono accurate". Douglas ha invece giocato d'anticipo, confessando di essere stato incolpato anni fa per comportamenti indecenti.

JAMES FRANCO: "ACCUSE NON ACCURATE" - James Franco, dopo essere apparso sul red carpet dei Golden Globes con la spilletta "Time's Up", ha scatenato l'ira dell'attrice Violet Paley, che lo ha accusato di averla forzata a fare sesso orale e di aver invitato in hotel una sua amica minorenne.

Alla sua voce si sono unite quelle delle collega Ally Sheedy ("Lui è un esempio del perché ho lasciato questo business") e Sarah Tither-Kaplan, per un nudo integrale finito nei suoi film. Nel salotto del "Late Show" di Stephen Colbert il diretto interessato ha negato di essersi comportato male: "Tanto per cominciare, non so cosa ho fatto a Ally Sheedy. L'ho diretta in uno show a Broadway, ho solo rispetto per lei. Non capisco perche' si e' arrabbiata. Le accuse non sono accurate".

Cute #TIMESUP pin James Franco. Remember the time you pushed my head down in a car towards your exposed penis & that other time you told my friend to come to your hotel when she was 17? After you had already been caught doing that to a different 17 year old?

A couple weeks ago, James offered me & a few other girls an overdue, annoyed, convenient phone “apology”. I don’t accept, but maybe some other people’s lives would be made easier if he donated all of his earnings from “The Disaster Artist” to @RAINN01.

Hey James Franco, nice #timesup pin at the #GoldenGlobes , remember a few weeks ago when you told me the full nudity you had me do in two of your movies for $100/day wasn't exploitative because I signed a contract to do it? Times up on that!

MICHAEL DOUGLAS: "BUGIE INVENTATE" - Intervistato da Deadline, Michael Douglas ha rivelato di essere stato accusato anni fa di comportamenti indecenti. L'attore ha categoricamente smentito le accuse di "essersi masturbato davanti alla donna" 32 anni fa e di aver usato al telefono davanti a lei un linguaggio scurrile. "Le parolacce le posso ammettere, ma... essermi masturbato davanti a lei? E' una bugia totale, un'invenzione", ha detto Douglas, aggiungendo di aver licenziato la donna, ma solo "per il lavoro che faceva", e negando di averla "fatta mettere all'indice dall'industria del cinema".

Problemi anche per Justin Timberlake, reo di essere apparso nell'ultimo Woody Allen. Greta Gerwig, star e regista di "Lady Bird", ha al contrario rinnegato il regista con cui nel 2012 aveva girato "To Rome with Love". L'attrice ha infatti fatto mea culpa con Dylan Farrow, la figliastra adottiva che accusa di molestie il regista, dichiarando: "Non lavorerò mai più con lui".

2. IL NEW YORK TIMES CANCELLA L’EVENTO DEDICATO A JAMES FRANCO PER LE ACCUSE DI MOLESTIE

Matteo Bonassi per http://www.bestmovie.it/

James Franco è decisamente finito nell’occhio del ciclone. In seguito alle accuse di molestie ricevute dopo la premiazione dei Golden Globes la scorsa domenica, le conseguenze per l’attore e per la sua carriera non hanno tardato ad arrivare.

Il New York Times ha infatti deciso di cancellare un evento, in programma per oggi (mercoledì 10 gennaio), che avrebbe visto Franco protagonista, insieme al fratello Dave, per la promozione del film The Disaster Artist. In un comunicato inviato dal New York Times a Variety, la testata ha così commentato la decisione presa: «L’evento sarebbe stato una discussione incentrata sul making of del nuovo film, The Disaster Artist. Ma a causa delle controversie che si sono sollevate in seguito alle accuse emerse, non riteniamo opportuno procedere».

James Franco ha chiarito la sua posizione su quanto avvenuto ai Golden Globes nel corso di un intervista video rilasciata al The Late Show di Stephen Colbert che potete vedere qui sotto. Nel corso dello show Franco ha dichiarato: «Sono apparse molte cose su Twitter, non le ho lette tutte ma ne ho sentito parlare», riguardo al tweet dell’attrice Ally Sheedy ha risposto: «Non ho idea di quello che posso aver fatto ad Ally Sheedy, non è successo nulla con lei se non il fatto che ci siamo trovati bene entrambi. Ho un grande rispetto per lei e non ho idea del perché sia così arrabbiata. Poi ha cancellato il tweet, non posso certo spiegare le cose al suo posto…

Riguardo agli altri, nella mia vita sono sempre stato orgoglioso di essermi sempre preso la responsabilità per le cose che ho fatto e farò di tutto perché sia sempre così anche in futuro. Lo faccio ogni volta che so che c’è qualcosa di sbagliato che va cambiato. Per me questo è un dovere. In merito a quello che ho sentito su Twitter non è nulla di specifico, ma io supporto completamente le persone che hanno il coraggio di tirare fuori la propria voce perché magari in passato non hanno avuto l’opportunità di farlo. Quindi non sarà certo io a zittirli. Anzi credo sia un’ottima cosa e continuerò a supportarla».

