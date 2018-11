FRIZZI, LAZZI E LEZZI: ''LA UE CI BOCCIA? SCONTIAMO LA CATTIVA REPUTAZIONE DEI GOVERNI PRECEDENTI'' (CIAO CORE) - ''SULL'ANTICORRUZIONE UN FATTO GRAVISSIMO, COSÌ IL TESTO NON PASSERÀ. SE SALVINI FARÀ CADERE IL GOVERNO DOPO LE EUROPEE SONO AFFARI SUOI'' - ''DAI DISSIDENTI MI ASPETTO IL RISPETTO DEL CONTRATTO''. MA LA MINISTRA NON FA COME DI BATTISTA E NON CHIEDE SCUSA PER IL TAP: ''QUANDO INCONTRAI GLI ATTIVISTI NON FECI NESSUNA PROMESSA''