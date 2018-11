TWEET! - MA QUAL È LA DIFFERENZA CON I PROGRAMMI PRECEDENTI DI CHIAMBRETTI? L'ORARIO? - ER VIPERETTA: ”SEI UN NONNO ROCK!” AL BANO: ”NO, NON MI CHIAMO ROCCO, MI CHIAMO AL BANO” - AMANDA LEAR SU PATRIZIA DE BLANCK: “CHI È QUELLA SIGNORA IMBOTTITA DI FARMACI?” - NONOSTANTE I CORPOSI INVESTIMENTI. LA NUOVA RETE4 AFFONDA MISERAMENTE

Dagoselezione

Aladino‏ @Aladino_Rm

Ascolti brutti per #CR4, nonostante i corposi investimenti. La nuova Rete4 affonda miseramente, con Greco e Porro disastrosi, Palombelli in calo e ora il flop di Chiambretti. Media giornaliera al 3,9%: per ora le buone intenzioni non sono supportate dagli ascolti #1Novembre

chiambretti malgioglio

Homer_Simpson‏ @famigliasimpson

Chiambretti ha i soliti ospiti di giro. D'Eusanio Zanicchi Signorini non credo siano costosi così come Malgioglio.

Aladino‏ @Aladino_Rm

Non è roba da poco per una rete come Rete4 Tanto vale lasciare Il Segreto che costa molto meno e fa molto di più

Lucantonio ??‏ @tznlucas

Mi aspettavo peggio per il Signor Chiambretti, quasi 1 milione di telespettatori, per quel genere di programma su #rete4, è grasso che cola. #cr4 #LaRepubblicaDelleDonne

Saverio‏ @Saverio_94

Chiambretti parte dignitosamente con un buon 5% chiudendo "appena" a mezzanotte a dispetto di previsioni che lo davano al 2-3% in una serata complessa. Dire buona partenza. #CR4 #AscoltiTv

alda d eusanio

Domenico Mungiguerra‏ @mimmo_mungi

Piero Chiambretti da stasera entra nel Guinness per aver lavorato su tutte le 7 reti generaliste ma soprattutto per aver proposto sempre lo stesso programma su tutte e 7 le reti. #CR4

Giulio Pasqui‏ @GPasqui

Chiambretti non si adatta alla prima serata e ripropone il suo solito programma #CR7

Marcello Filograsso‏ @MarceloWalker

Ma qual è la differenza con i programmi precedenti di #Chiambretti? L'orario? #CR4

Francesco Canino‏ @fraversion

come certi scrittori che, in fondo, scrivono sempre lo stesso libro, Chiambretti da anni fa più o meno lo stesso programma. Ma lo fa bene, con un’identità (e una scrittura) precisa e ultra camp. #CR4

cristiano malgioglio versione geisha

FabioDaddy ??‏ @carrarofabio69

Così interessante #CR4 che ho già cambiato canale

alessandra menzani‏ @AMenzani

Non mi dispiace affatto #Cr4 di Piero Chiambretti. Il siparietto Lear-Malgioglio divertente. Poi certo, è tv colta e ricercata che non c'entra nulla con la media di Mediaset.

Lorenzo Rossi‏ @LorenzoRossi91

Chiambretti non parla allo spettatore abituale di Rete 4 e questa è la più grande scommessa. Chapeau per il coraggio! #CR4 #Tvtalk #LaRepubblicaDelleDonne

Geer ?‏ @geerpetz

Chiambretti esagera talmente nel non prendersi sul serio che finisce per prendersi pesantemente sul serio in maniera irrimediabile. #Cr4 #TvTalk

Ginko21‏ @Ginko_21

Solo Chiambretti poteva riuscire a dare una patina generale di noia e déjà-vu ad un programma con Amanda Lear, Alda D'Eusanio, Iva Zanicchi, Cristiano Malgioglio e Barbara Alberti #CR4

iva zanicchi

Massimo Falcioni‏ @falcions85

Anche Chiambretti difende Corona parlando di "pena scontata". Mah. #CR4

Andrea Pizzoferrato‏ @andiboi95

Chiambretti tra il serio e il faceto pizzica Signorini sulla lite Blasi - Corona e ne esce fuori un’interessante analisi con retroscena dell’episodio. Questa è la forza dello stile Chiambretti. #LaRepubblicaDelleDonne #CR4 #TvTalk

TomTuckerdiChannel5‏ @TomTucker100

Signorini parlando di Salvini:”Pare che tra lui e LA SALVINI(intendeva la Isoardi)ci sia maretta” #CR4

VIPerissima‏ @Viperissima_

Da Chiambretti, Signorini commenta la festa al supermercato di Chiara Ferragni e Fedez: "Sono immagini tristi. D'altronde sai, la gente che vive sotto i riflettori, bisogna anche essere all'altezza di stare sotto ai riflettori" #CR4

Francesco Canino‏ @fraversion

le corna di maurizio costanzo

Amanda Lear su Patrizia De Blanck: “Chi è quella signora imbottita di farmaci?”. #CR4

Lorenzo Rossi‏ @LorenzoRossi91

La Mussolini è quel personaggio che tutti odiano per retaggio culturale e politico ma quando è in uno studio tv è innegabile che sia un valore aggiunto e accende gli animi. #CR4 #LaRepubblicaDelleDonne #Tvtalk

Carmelo‏ @carmelo_lvc

#Costanzo che zittisce il pubblico è sempre il numero uno #MaurizioCostanzoShow

EnricoCE‏ @Ricochet6It

"la coppia" in tutti i sensi, Al Bano e Romina, insieme al #mauriziocostanzoshow Non possono separarsi, nemmeno nella mente degli spettatori. Miti televisivi oramai museo , evergreen

Lord Lucas‏ @lord_lucas_blog

E stasera Maury ci riaccende il dubbio che ci sia qualcosa #cisara #mauriziocostanzoshow

Luca Dellisanti‏ @Lucadellisanti

dario e asia argento

Ma Romina quante volte fa avanti indietro Los Angeles Roma al mese? Così per curiosità eh #MaurizioCostanzoShow

Giada‏ @giada_online

Incredibile....Romina Power dopo 50 anni continua a stonare sul suo cavallo di battaglia: felicità! #MaurizioCostanzoShow

Tonia Peluso ?‏ @ToniaPeluso

ROMINA AD AL BANO: NON È CHE DEVI VESTIRTI ALLA MODA MA ALMENO VESTIRTI DECENTEMENTE

Romina Power mio spirito guida #MaurizioCostanzoShow

Luca Dellisanti‏ @Lucadellisanti

ROMINA TORNA A CELLINOOOOOO #MaurizioCostanzoShow

TomTuckerdiChannel5‏ @TomTucker100

Er Viperetta:”Sei un nonno rock!” Al Bano:”No,non mi chiamo ROCCO,mi chiamo Al Bano” #MaurizioCostanzoShow

Ladidà‏ @ladid_a

Ferrero è davvero un cavallo di razza. Ha uno sguardo acutissimo. #MaurizioCostanzoShow

albano e romina al costanzo show

Michele Galvani‏ @GalvaniM

"Ho dato fastidio ai potenti. Non mi pento. Su Weinstein mi è stata fatta una domanda, ho solo risposto". #AsiaArgento al #MaurizioCostanzoShow

Antonio Montemurro‏ @AntonioMontemu8

Asia Argento: mio padre è stato molto presente, rispetto ai padri di oggi che sono così assenti...ma parla per te! #MaurizioCostanzoShow

Michele Galvani‏ @GalvaniM

"Mi fa paura la passione. Sono ossessionata e innamorata. Nella passione ci vedo dolore e lo voglio scacciare". #AsiaArgento #MaurizioCostanzoShow

Alessia Di‏ @Alessia2810Di

Dario ha ricevuto na bella botta, pare un ebete #mauriziocostanzoshow

Nativo Italico ??‏ @nativoitalico

PAOLO CREPET SONNECCHIA

Al #MaurizioCostanzoShow inizio scoppiettante con Crepet e le sue massime: "le paure fanno parte del nostro coraggio"

CrEmAtiOn‏ @dmazzi96

Crepet Spari tante di quelle cazzate che nn stanno su Twitter #MaurizioCostanzoShow

CrEmAtiOn‏ @dmazzi96

Crepet METTE VOGLIA DI SUICIDARCI #MAURIZIOCOSTANZOSHOW

Giada‏ @giada_online

Crepè che fa lo psichiatra...boh! a me sembra un gran narcisista! #MaurizioCostanzoShow

Ladidà‏ @ladid_a

Fate condurre un programma alla coppia Ferrero Crepet. Sono un duo comico straordinario. #MaurizioCostanzoShow

massimo ferrero (2)

Ladidà‏ @ladid_a

La coppia di cera Bettarini bimbaminkia è inquietantissima #MaurizioCostanzoShow

Pio e Amedeo: «Chiara Ferragni e Fedez sono i cinesi di Albano e Romina.L'acqua di Chiara Ferragni costa 8,50 e con 7 euro compri due bottiglie di vino di Albano» #MaurizioCostanzoShow

AlfoV ? ?.®‏ @alfonsovietri1

Pio & Amedeo é la nuova tassa Mediaset a Pucci?. Veramente ce li dobbiamo subire? #MaurizioCostanzoShow

Lucantonio ??‏ @tznlucas

Che imbarazzo questi due comici, mamma mia. Mi fanno rivalutare Cirilli #MaurizioCostanzoShow

Massimo Falcioni‏ @falcions85

l'importanza del contesto nel caso di pio e amedeo. fuori da emigratis il duo foggiano è debolissimo e i monologhi si abbattono contro l'indifferenza del pubblico. #MaurizioCostanzoShow