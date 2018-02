VIDEO - NINO FRASSICA A SANREMO 2018

https://www.youtube.com/watch?v=UbLdAbv5g6U&t=6s

Giuseppe Candela per Dagospia

Il Baglioni & Friends (and partners) è ufficialmente un successo. I numeri parlano chiaro e costringono a un bagno di umiltà conduttori e direttori artistici vari e avariati. "Via" per aprire la serata ma il pubblico resta nonostante la chiusura tarda alzashare. Il dittatore artistico ha testi debolucci ma compensa cantando con gli ospiti: dai Negramaro a Gino Paoli. E quello lo fa molto bene, non da oggi. La Raffaele cede alle pressioni della Rai mostrando ancora una volta la sua bravura e mettendo d'accordo tutti. Riesce perfino a far fare a Baglioni la camminata di Belen: una così se si dovesse candidare avrebbe i numeri.

frassica e baglioni

La Impacciatore doveva essere la quarta conduttrice (improvvisamente saltata) e come contentino presenzia in alcune gag con la lobby romana. La Hunziker fa il flash mob contro la violenza sulle donne, la sera prima avevano ospitato Gabriele Muccino accusato proprio di qualcosa di simile dalla ex moglie.

Noemi risveglia il pubblico andando fuori di seno e Frassica strappa risate con la sua comicità geniale. E la gara? Meta e Moro (quest'ultimo di F&P) restano in gara, qualcuno dice in cambio di una mancata vittoria. Lo Stato Sociale fa ballare il pubblico con il loro "Sei Fuori" che fa tanto Flavio Briatore a The Apprentice. Stasera arriva Federica Sciarelli, dicono stia cercando Carlo Conti. Diretta fiume con i duetti: preparate le flebo di caffè!

CHICCHE DA SANREMO

1) Gira voce che il trucco e parrucco per Michelle Hunziker siano stati appaltati all'esterno dalla Rai per una cifra superiore ai 10 mila euro. Sarà vero?

baglioni imita raffaele che imita belen

2) Dopo gli ascolti record del debutto, capaci di trainare l'intera edizione, Fiorello potrebbe tornare in Rivera. L'ipotesi già ventilata nei giorni scorsi nelle ultime ore potrebbe concretizzarsi. In arrivo una chiusura col botto?

3) A Sanremo ovunque ti giri trovi il concorrente di un reality, qualcuno arriva perfino in conferenza stampa a fare domande. Un esempio? Raffaello Tonon, inviato per Domenica Live.

4) Quale giornalista, non più giovanissimo, è stato beccato in sala stampa a guardare un video hot?

Masse78‏ @Masse78

Virginia Raffaele che percula Baglioni. Per adesso il momento più alto di questo Sanremo. #Sanremo2018

Matteo Maso‏ @purematteo

+ RAFFAELE - HUNZIKER #Sanremo2018

BITCHYF.IT‏A @BITCHYFit

Che fatica che sta facendo Virginia Raffaele con una spalla comica come Claudio Baglioni #Sanremo18 (lei strepitosa comunque)

mats‏ @m_mats_

Baglioni ha l'aria di quello che fino a un'ora fa non sapeva nemmeno chi fosse Virginia Raffaele #Sanremo2018

forza kim

Arsenale K‏ @ArsenaleKappa

Daje, Kim!! [@GiuseppeGDB] #Sanremo2018

?FestivaLLER ?‏ @SeeLallero

La svolta di Baglioni al Festival avviene alle 21:51 della terza serata con la sua imitazione di Belèn. #Sanremo2018

DiabolikGV90‏ @Gia_Uss90

Baglioni che imita la Raffaele che imita Belen #Sanremo2018

Pamela Prados‏ @____Martina__

CLAUDIO IMITA BELEN CHIUDETE LE GALASSIE #sanremo2018

trashitaliano.it‏Account verificato @trash_italiano

CLAUDIO BAGLIONI CHE IMITA BELEN. Questo vale tutto #Sanremo2018.

BITCHYF.IT‏ @BITCHYFit

Claudio troppo se stesso nei panni di Belen #Sanremo2018

Ermesy‏ @Ermesy2

Michelle scusami sei molto carina, ma la showgirl numero1 in Italia è #VirginiaRaffaele @SanremoRai #sanremo2108 #Sanremo2018

virginia raffaele claudio baglioni

Sir Rodrigo Borgia‏ @RodrigoB_orgia

Ma la Raffaele con la Vanoni in gara non è conflitto di interesse? #Sanremo2018

Ewan Roe Deer ? ? ? ? ?‏ @DeerEwan

Virginia Raffaele mentre imita la #Hunziker: "Ciao poveri anche lassù". Miglior saluto al pubblico di tutte le edizioni di Sanremo. #sanremo2018

Francesco Canino‏ @fraversion

Virginia Raffaele imita Michelle Hunziker ma pare Belén. #Sanremo2018

{[(MANUEL)]} (M)‏ @Manuel_Real_Off

Una Michelle Belèniana #Sanremo2018

Maria De Filippy‏ @defilippi_m

Virginia Raffaele sembra Belen che imita la Hunziker. #sanremo2018

The JackaL‏ @_the_jackal

La maglietta fine non esiste! #Sanremo2018

pierfrancesco favino claudio baglioni

mats‏ @m_mats_

Michelle Rodriguez #Sanremo2018

Nana‏ @B0BBYLAND

Un festival con Virginia e Fiorello sarebbe un sogno #Sanremo18

Spinoza LIVE‏ @LiveSpinoza

Dopo la parentesi della Raffaele, Favino torna a ricordarci cosa stiamo guardando. [@robisanni]

Francesco Canino‏ @fraversion

ma cos'è questo momento imbarazzante con Favino che imita Steve Jobs? Siamo ai livelli della foca di Papaleo! #Sanremo2018

Matteo Maso‏ @purematteo

Steve Jobs si rivolta nella tomba. #Sanremo2018

Alessandro Alicandri‏ @vivonelkaos

La mia preferita è quella sulla sinistra che veste i panni di Nadia Toffa #sanremo2018

michelle hunziker con le donne

Massimo Falcioni‏ @falcions85

questa gag di Michelle più che abbattere la violenza sulle donne, la alimenta #sanremo2018

Il Vintagista TV‏ @IlVintagista

Dopo Amiche per l'Abruzzo arriva Amiche del ribrezzo.... #Sanremo2018

Ty_il_nano‏ @Ty_il_nano

Adesso faccio una polemica io per aver lasciato fuori da questa rosa di canzoni sulle donne la mitica "Siamo donne" di Sabrina Salerno e Joe Squillo. #Sanremo2018

Chiara Maffioletti‏ @ChiaraMaff

mi dissocio dall'essere donna #Sanremo2018

contechristino‏ @contechristino

Ok il femminismo, ma a Martufello e Pippo Franco in parrucca sarebbe venuta meglio. #Sanremo2018

Willard‏ @StefWillard

Trovare le differenze #sanremo2018

gabriel garko claudio baglioni

Francesco Canino‏ @fraversion

capisco che è l'edizione dei medley, ma questa è una delle cose più brutte mai viste fino ad ora. #Sanremo2018

matteo grandi‏ @matteograndi

La gag Baglioni-Passerotto-Giornalista entra nella storia del trash della televisione senza passare dal via. Momenti di profondo imbarazzo. #Sanremo2018

Jerry Cala'‏ @JerryCala

Praticamente è un bellissimo concertone di Baglioni che duetta con grandi ospiti interrotto ogni tanto dalle canzoni in gara #sanremo18

contechristino‏ @contechristino

#Sanremo2018 also known as "l'edizione degli ingenti versamenti sul conto SIAE di Baglioni".

trashitaliano.it‏Account verificato @trash_italiano

Io son sicuro che in qualche Stato sia illegale far cantare Baglioni tutte queste volte. #Sanremo2018

Francesco Ciaccia‏ @CIAfra73

Adoro il momento "getta la vecchia", una via di mezzo tra la pubblicità del Danaos e il mocio per pavimenti #sanremo #Sanremo18 #Sanremo2018

la vecchia che balla

Sir Rodrigo Borgia‏ @RodrigoB_orgia

Stasera Baglioni canta anche le notizie il tg 60 secondi delle 23:55. #Sanremo2018

diodeglizilla‏ @diodeglizilla

Mille duetti di te e di me. #Sanremo2018

trashitaliano.it‏ @trash_italiano

Son contento che Michelle non chieda a Baglioni con chi duetterà Venerdì, altrimenti finiremmo alle 3.40 #Sanremo2018

Fukaeri‏ @LindseyKelevra

Se continuiamo così, nell'ultima puntata canta solo Baglioni #molla #Sanremo2018

Perìto Perària‏ @aedan83

L'hanno chiamata Festival perché "Cantiamo male le canzoni di Baglioni" non bastava a giustificare il canone. #Sanremo2018

Pamela Prados‏ @____Martina__

Regola per gli ospiti di questo festival: essere fan di Baglioni per forza #sanremo2018

Sir Rodrigo Borgia‏ @RodrigoB_orgia

Ma hai Gino Paoli come ospite? Ma fallo cantare, Cristo. Baglioni ha una vanità infinita e fastidiosa. #Sanremo2018

frassica e baglioni

Spinoza LIVE‏ @LiveSpinoza

Gino Paoli è riuscito a trombarsi la Vanoni e la Sandrelli nonostante la mano in tasca. [@LandoniMirko]

Paola.‏ @Iperborea_

Il triangolo Gino Paoli, Ornella Vanoni, Stefania Sandrelli iconico. Ne devono mangiare di cereali sottomarca Cecilia, Ignazio e Monte. #Sanremo2018

Sequoyah‏ @dk768

Pensavo che fra i cantanti in Italia Il Volo fosse il peggio del peggio, poi arrivano i Negramaro... #sanremo2018

Sir Rodrigo Borgia‏ @RodrigoB_orgia

La vecchietta che balla in realtà è Marino Bartoletti con la parrucca. #Sanremo2018

baglioni imita raffaele che imita belen

Spinoza LIVE‏ @LiveSpinoza

Stasera Fogli e Facchinetti si giocano la vecchia dello Stato Sociale a dadi. [@ibico75]

Alberto Infelise‏ @albertoinfelise

+++ PREFETTO DI MACERATA PROIBISCE ULTERIORI ADUNATE DEI POOH +++ #sanremo2108

Sir Rodrigo Borgia‏ @RodrigoB_orgia

La storia del plagio sfanculata nel nulla più velocemente di una canna all'isola dei famosi. #Sanremo2018

Nina Moric ®‏ @nina__moric

Sappiamo bene chi ha vinto lo scorso anno il festival, quindi per tenere fede alla teoria dell’evoluzione di Darwin quest’anno #Sanremo2018 lo vincerà #Mudimbi.