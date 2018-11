VALERIA MARINI, LA CLASSE NON È (SCI)ACQUA! - DANDOLO: ''PARLANDO DELLE SUE 'FUGHE' IN BAGNO CON IL TENTATORE IVAN (VIDEO), SPIEGA CHE 'GLI STRANI SUONI CHE SI SENTIVANO QUANDO ERO CHIUSA CON LUI NON ERANO GEMITI DI PIACERE, MA GARGARISMI. LUI AVEVA LA GOLA IRRITATA E ALLORA IO...'' - UN GENIO!

Temptation Island: Patrick vede Valeria Marini che si chiude nel bagno con Ivan

Valeria Marini che seduce Ivan (''Trash Italiano'')

Valeria Marini Temptation Island la Cotoletta

Alberto Dandolo per Dagospia

VALERIA MARINI VERISSIMO

Se non ci fosse bisognerebbe inventarla! Valeria Marini supera se stessa e oggi a Verissimo in relazione alle sue "fughe" in bagno con il tentatore spagnolo Ivan a Temptation Island dichiara : " Gli strani suoni ascoltati in tv quando ero chiusa in bagno con Ivan non erano gemiti di piacere. Lui aveva la gola irritata e io gli ho fatto fare degli sciacqui con acqua e limone per disinfettare le sue corde vocali.". Un genio!

