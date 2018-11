13 nov 2018 18:08

VIDEO FLASH - L'ATTACCO DEI GRILLINI AI GIORNALISTI RIATTIVA FULVIO ABBATE IN VERSIONE "FULVIA": "CI VOLEVA UN GOVERNO DI ANALFABETI E ILLETTERATI PER FARMI TORNARE...HO SENTITO IL DOVERE DELL'ORGOGLIO, VISTO CHE POSSIEDO IL TESSERINO DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI. NON SI PUO' DISCUTERE CON GLI OTTUSI, E' UN'IMPRESA PERDENTE IN PARTENZA. MA..." - VIDEO!