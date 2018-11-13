VIDEO FLASH - L'ATTACCO DEI GRILLINI AI GIORNALISTI RIATTIVA FULVIO ABBATE IN VERSIONE "FULVIA": "CI VOLEVA UN GOVERNO DI ANALFABETI E ILLETTERATI PER FARMI TORNARE...HO SENTITO IL DOVERE DELL'ORGOGLIO, VISTO CHE POSSIEDO IL TESSERINO DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI. NON SI PUO' DISCUTERE CON GLI OTTUSI, E' UN'IMPRESA PERDENTE IN PARTENZA. MA..." - VIDEO!-
VIENI AVANTI, APPENDINO – LA SINDACA DI TORINO PER RAGION DI PARTITO HA FINITO PER SOTTOSTARE ALLE ESIGENZE NAZIONALI (E PROPAGANDISTICHE) DEL MOVIMENTO – COSÌ SI È MESSA CONTRO LA MAGGIORANZA DELLA SUA CITTÀ, MA DI MAIO HA BISOGNO DELL’ALA DURA NO-TAV FINO A MAGGIO. POI L’OPERA SI FARÀ COMUNQUE, CON QUESTO GOVERNO O CON UN ALTRO – E LE “MADAMINE”? PRONTE A SCENDERE IN CAMPO CON IL PD?
TAR-TASSATI! GLI ITALIANI PAGANO 600 EURO DI TASSE IN PIU' RISPETTO ALLA MEDIA UE - TRA LE NAZIONI PIÙ IMPORTANTI SOLO FRANCIA, BELGIO E SVEZIA HANNO REGISTRATO UNA PRESSIONE FISCALE SUPERIORE ALLA NOSTRA – IN ATTESA DELLA FLAT TAX NEL 2019 C'E' IL RISCHIO CHE LE TASSE LOCALI TORNINO AD AUMENTARE…
QUELLO STRON*O DELLO STROZZINO – UN RUSSO CHIEDE UN PRESTITO DI 250 EURO E NON RIESCE A PAGARE IL DEBITO, GLI USURAI PUBBLICANO SUL WEB FOTOMONTAGGI PORNO DELLA FIGLIA – QUANDO LEI HA SAPUTO TUTTO, HA AVUTO UN MALORE ED È STATA PORTATA IN OSPEDALE, POI…
VECCHIO CINEMA INTER: E' IN ARRIVO IL SECONDO, TRAGICO INVERNO SPALLETTIANO? - LO SCORSO ANNO IL VIA CON 17 PARTITE SENZA SCONFITTE, POI IL CROLLO, 'LUCIO' TEME IL BIS: "PURTROPPO LA SCONFITTA CON L' ATALANTA CI DICE CHE I NOSTRI BLACKOUT NON SONO SCOMPARSI MA SI SONO SOLO DIRADATI" - INTANTO L'EX AD BIANCONERO MAROTTA CONFESSA: "IO ALL’INTER? È POSSIBILE.DI SICURO RESTERÒ IN ITALIA..."
VIRNA LISI, CHE CAFONAL! - A ILENIA PASTORELLI E CLAUDIA GERINI IL PREMIO DEDICATO ALLA DIVA ITALIANA AMATA ANCHE DA HOLLYWOOD – DA VERDONE A DEL NOCE, ECCO CHI C’ERA ALLA SERATA ALL’AUDITORIUM – RON: "VIRNA LISI ERA LA DONNA PIU’ BELLA DEL MONDO" – GHINI: "DA RAGAZZINO ERO INNAMORATO DI LEI E…" - VIDEO
GIOIELLI FERROVIARI – PER MOLTI SONO SOLTANTO UN PUNTO DI PARTENZA O DI ARRIVO, MA ALCUNE STAZIONI SONO DELLE MERAVIGLIE ARCHITETTONICHE CHE MERITANO MOLTO DI PIÙ DI UN SEMPLICE SGUARDO DISTRATTO – ECCO LE DIECI PIÙ BELLE D’EUROPA: UNA È ANCHE IN ITALIA…
GUARDATE IL TELEFONINO QUANDO SIETE A LETTO? FATE MOLTA ATTENZIONE. L’USO DELLO SMARTPHONE PRIMA DI ANDARE A DORMIRE NON SOLO PEGGIORA IL VOSTRO SONNO E PROVOCA DANNI ALLA RETINA, MA HA EFFETTI NEGATIVI ANCHE SULLA PELLE – LA LUCE BLU CREA DANNI AL VOLTO, ACCRESCENDO LE RUGHE, LE OCCHIAIE E…