26 nov 2018 13:50

VIDEO-FLASH! TAMPAX AL MICROONDE PER SIMULARE UNA PATATA BOLLENTE: TUTTI I TRUCCHI USATI NELLE PUBBLICITÀ PER FAR APPARIRE IL CIBO DELIZIOSO. QUESTO FILMATO VI PUÒ DISILLUDERE PER SEMPRE - COLLA VINILICA AL POSTO DEL LATTE PER NON FAR AFFONDARE I CEREALI, OLIO DA MOTORE INVECE DELLO SCIROPPO D’ACERO, STRUTTO E COLORANTI PER GELATI CHE NON SI SQUAGLIANO SOTTO LE LUCI DEGLI STUDI FOTOGRAFICI…