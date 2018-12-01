VIDEO! "SE TELEFONANDO, TI SUSSURRO 'MERRY CHRISTMAS'..." - IL RITORNO DI MINA (MA SOLO IN VOCE) NELLO SPOT DI NATALE DELLA 'TIM' – NELLA NUOVA PUBBLICITA’ C’E’ ANCHE LA REGINA AZZURRA DEL PATTINAGGIO ARTISTICO CAROLINE KOSTNER CHE BALLA CON SVEN OTTEN A PIAZZA NAVONA – VIDEO

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