mina OLOGRAMMA DI MINA A SANREMO MINA spot tim carolina kostner carolina kostner carolina kostner sanremo mina le mille bolle blu mina ologramma
VIDEO! "SE TELEFONANDO, TI SUSSURRO 'MERRY CHRISTMAS'..." - IL RITORNO DI MINA (MA SOLO IN VOCE) NELLO SPOT DI NATALE DELLA 'TIM' – NELLA NUOVA PUBBLICITA’ C’E’ ANCHE LA REGINA AZZURRA DEL PATTINAGGIO ARTISTICO CAROLINE KOSTNER CHE BALLA CON SVEN OTTEN A PIAZZA NAVONA – VIDEO-
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CINEMA ITALIANO IN LUTTO: ENNIO FANTASTICHINI SE NE VA A 63 ANNI, STRONCATO DALLA LEUCEMIA: L’ATTORE, RICOVERATO DA 15 GIORNI IN RIANIMAZIONE, NON HA RINUNCIATO ALL’AUTOIRONIA FINO ALLA FINE. “QUANDO SI È GIOVANI SI HA DIRITTO DI SBAGLIARE, ALLA MIA ETÀ NON È CONCESSO” – LA SCENA STRACULT IN 'FERIE D’AGOSTO' IN CUI CON UNA BATTUTA DEMOLISCE GLI INTELLETTUALI 'SOFISTICI', IL RE LEAR A TEATRO E IL PADRE 'TROGLODITA' NELLA COMMEDIA DELLA COMENCINI – VIDEO
FISCO INFERNO PER PAPA' DI MAIO – IL CASO CHE RIGUARDA L'AZIENDA DI FAMIGLIA DEL VICEPREMIER GRILLINO SI INGROSSA: SUL COLLO DEL PADRE DI DI MAIO PENDEREBBE ANCHE UN DEBITO CON LE AGENZIE DELLE ENTRATE PER 176MILA EURO. LA PROCURA POTREBBE RICHIEDERE ATTI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER STABILIRE LE RAGIONI DEI CAMBI SOCIETARI…
OH MY GHOSN! COME VIVE L’EX IMPERATORE DI RENAULT NEL RIGIDO CARCERE DI TOKYO: CELLA SINGOLA DI 6,5 MQ CON UN TATAMI E UN FUTON. VIETATO ALLUNGARSI O SEDERSI FUORI DAL TEMPO DEL RIPOSO NOTTURNO. DEVE RESTARE SEDUTO TUTTO IL GIORNO SUL PROPRIO CUSCINO IN UNA CERTA POSIZIONE. HA DIRITTO A 30 MINUTI D'ARIA OGNI 24 ORE: UNA PASSEGGIATA SUL TETTO DEL CARCERE, IN FILA, LUNGO UNA LINEA BIANCA, SENZA VOLTARSI, MA GUARDANDO PER TERRA. E PUÒ INCONTRARE LA MOGLIE SOLO SE…
PARIGI IN FIAMME! 92 FERITI E OLTRE 205 FERMI PER LA GUERRIGLIA SCATENATA DAI GILET GIALLI: UN PALAZZO ASSALTATO E DATO ALLE FIAMME – TEPPISTI IN AZIONE ANCHE CONTRO AUTO, BANCHE E NEGOZI - MANIFESTANTI SEGNALATI IN DIVERSI PUNTI DEL PAESE, SOPRATTUTTO SULLE AUTOSTRADE. PARTICOLARMENTE DIFFICILE LA SITUAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE A TOLOSA - VIDEO
JUVE CANNIBALE – PROSEGUE LA MARCIA TRIONFALE DEI BIANCONERI CHE SCHIANTANO ANCHE LA FIORENTINA: E’ IL 13ESIMO SUCCESSO IN 14 GARE, QUELLA DELLA ‘SIGNORA’ E’ LA MIGLIORE PARTENZA DELLA STORIA (POLVERIZZATO IL PRECEDENTE RECORD CHE APPARTENEVA SEMPRE AI BIANCONERI) - PRIMA DELLA GARA SCRITTE INFAMI FUORI DAL FRANCHI CONTRO SCIREA E LE VITTIME DELL’HEYSEL- VIDEO
CAFONALINO – GOVERNANTI, ATTRICI, ATTRICETTE, NOBILI VERI O PRESUNTI: LA MEJO ROMA GODONA FESTEGGIA L’HASSLER PER IL 125ESIMO COMPLEANNO DELL’ICONICO ALBERGO IN CIMA ALLA SCALINATA DI TRINITÀ DEI MONTI – RAGGI LATITANTE, MA CI SONO IL MINISTRO CENTINAIO E LA SMUTANDONA LILIAN RAMOS, LA “MARCHESA” DANI DEL SECCO E LOTITO, BRUNO VESPA E VANZINA: AVANTI IL PROSSIMO? ALEMANNO...
DESTINAZIONE GIAMAICA – SOGNATE UN BREAK CARAIBICO DURANTE LE VACANZE NATALIZIE? LE SPIAGGE GIAMAICANE FANNO AL CASO VOSTRO - ECCO QUI LE MIGLIORI LOCALITÀ SULL’ISOLA IN CUI TRASCORRERE LE FESTE O DARE IL BENVENUTO ALL’ANNO NUOVO: DALLA SABBIA FINISSIMA DI NEGRIL A OCHO RIOS, CORNICE DI TANTISSIME PELLICOLE HOLLYWOODIANE, DA SEMPRE META OBBLIGATA PER TUTTI GLI AMANTI DELLE FORTI EMOZIONI
CEFALEA CANAGLIA - APPROVATA UNA PROPOSTA DI LEGGE PER RICONOSCERE LA CEFALEA COME MALATTIA SOCIALE - LA PATOLOGIA COLPISCE OTTO MILIONI DI ITALIANI E HA ONERI ECONOMICI SIGNIFICATIVI: DALL'INCIDENZA DELLE ASSENZE SUL LAVORO E ALLA RIDOTTA PRODUTTIVITÀ – CON IL RICONOSCIMENTO DELL'INVALIDITA' NASCERÀ UNA RETE DI CORDINAMENTO TRA REGIONI PER PREVENZIONE E DIAGNOSI IN TEMPI BREVI