CINEMA ITALIANO IN LUTTO: ENNIO FANTASTICHINI SE NE VA A 63 ANNI, STRONCATO DALLA LEUCEMIA: L’ATTORE, RICOVERATO DA 15 GIORNI IN RIANIMAZIONE, NON HA RINUNCIATO ALL’AUTOIRONIA FINO ALLA FINE. “QUANDO SI È GIOVANI SI HA DIRITTO DI SBAGLIARE, ALLA MIA ETÀ NON È CONCESSO” – LA SCENA STRACULT IN 'FERIE D’AGOSTO' IN CUI CON UNA BATTUTA DEMOLISCE GLI INTELLETTUALI 'SOFISTICI', IL RE LEAR A TEATRO E IL PADRE 'TROGLODITA' NELLA COMMEDIA DELLA COMENCINI – VIDEO