Da corriere.it
La giornalista afroamericana Abby Phillip aveva chiesto se volesse fermare le indagini del procuratore Mueller sul Russiagate
VIDEO! STURM UND TRUMP - IL PRESIDENTE USA METTE NEL MIRINO UN’ALTRA REPOTER CNN: “FAI UN SACCO DI DOMANDE STUPIDE" - ECCO IL MOTIVO CHE HA SPINTO “THE DONALD” A SCAGLIARSI CONTRO LA GIORNALISTA AFROAMERICANA ABBY PHILLIP...- VIDEO-
VEDI E PROVVEDI - “CORONA, PESSIMO ESEMPIO, TU CI SEI STATA FIDANZATA”, AL 'GFVIP' LA FURIA DI CECCHI PAONE SI ABBATTE SULLA SORELLA MORA DELLE DONATELLA’S - LA REPLICA: "SE FACESSI UNA BELLA RISATA E LA SMETTESSI DI DARE INSEGNAMENTI DI VITA A TUTTO IL MONDO SECONDO ME SAREBBE MEGLIO. TU NON SEI VENUTO QUI A INSEGNARE NIENTE A NESSUNO, QUELLO CHE HO FATTO IO MERITA RISPETTO, IO NON ABBASSO LA TESTA" - VIDEO
SAPORE DI SALA - IL SINDACO ATTACCA DI MAIO SULLE CHIUSURE DOMENICALI DI NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI: “UNA FOLLIA. LE FACCIANO IN PROVINCIA DI AVELLINO, QUI A MILANO NON CI ROMPANO LE PALLE. NOI ABBIAMO UN MODELLO CHE FUNZIONA E NOVE MILIONI DI TURISTI”
IMPICCARSI AI NUMERI (SBAGLIATI) DI BRUXELLES - LA COMMISSIONE HA TOPPATO LE ULTIME 14 PREVISIONI, E ORA CI DICE CHE L'ITALIA L'ANNO PROSSIMO NON CRESCERÀ COME PREVISTO DAL GOVERNO E CHE IL DEFICIT SARÀ PIÙ ALTO. NELL'ULTIMO LUSTRO CI HANNO AZZECCATO SOLO UNA VOLTA
"MARONNA MIA, GUARDATE ‘STA CRISTIANA, NON E' POSSIBILE" – ORRORE A NAPOLI, UNA DONNA INTUBATA SOMMERSA DALLE FORMICHE ALL’OSPEDALE SAN GIOVANNI BOSCO - I VERDI: DOPO LA NOSTRA DENUNCIA IL DIRETTORE SANITARIO HA CHIUSO LA STANZA DEL REPARTO DI MEDICINA PER LA BONIFICA E LA PULIZIA. LA DONNA NON POTENDO COMUNICARE SUBISCE PASSIVAMENTE LA CRUDELTÀ DI CHI HA PERMESSO TUTTO CIÒ….
FISCHIETTI VOYEUR NEL PALLONE - FILMAVA LE RAGAZZE ARBITRO SOTTO LA DOCCIA: DENUNCIATO EX ARBITRO! UNA STORIA DEGNA DELLE MIGLIORI COMMEDIE SOFT-CORE: IL DIRETTORE DI GARA RIPRENDEVA LE COLLEGHE DOPO LE PARTITE: ECCO IL SUO STRATAGEMMA - L’UOMO È INDAGATO DALLA PROCURA. MA INTANTO 3 DELLE 5 RAGAZZE SI SONO RITIRATE…
LUCI AL COTRONEON - SVESTITI I PANNI DEL DIRETTORE DELLA SCUOLA DI GIORNALISMO LUISS, ROBERTO COTRONEO È PRONTO A RITUFFARSI NELLA TRINCEA DELLA STAMPA CHE CONTA - DA MARCELLO SORGI A ANDREA VIANELLO, DA MARINO SINIBALDI (RIBATTEZZATO ‘SINIBALDO’) A PIER LUIGI CELLI FINO A FRANCA LEOSINI: ECCO CHI C’ERA ALLA PRESENTAZIONE ROMANA DEL SUO MEMOIR “NIENTE DI PERSONALE”
MERAVIGLIE PROIBITE – GUERRE, TERRORISMO E INSTABILITÀ POLITICA RENDONO ‘OFF LIMITS’ PER I TURISTI DEI LUOGHI UNICI E SPETTACOLARI: ECCO 20 LOCALITÀ PERICOLOSE CHE, AL MOMENTO, È MEGLIO EVITARE – DALLA CAPITALE DELLO YEMEN SANA'A, TANTO AMATA DA PASOLINI, ALL'EX FORTEZZA DELL'IMPERO ROMANO DIYARBAKIR, IN TURCHIA, FINO ALLA CITTÀ STRETTA TRA MARI E MONTI DI DERBENT, IN RUSSIA…
LO CHOC CHE TI UCCIDE – MELANIA RIZZOLI E LA “MORTE PSICOGENICA”: “È UN FINE VITA CHE ARRIVA SENZA ALCUNA MORBILITÀ EVIDENTE O MANIFESTA E UCCIDE IN TRE SETTIMANE, NON PERCHÉ SI È AMMALATI, MA SEMPLICEMENTE PERCHÉ NON SI HA PIÙ NESSUNA VOGLIA DI VIVERE” – “È SPESSO CONFUSA CON LA ‘SINDROME DEL CUORE SPEZZATO’, MA È TUTT’ALTRO. NON CI SONO PRODROMI, SINTOMI, EPPURE LA FINE AVANZA SILENZIOSA E…”