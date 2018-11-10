VIDEO! STURM UND TRUMP - IL PRESIDENTE USA METTE NEL MIRINO UN’ALTRA REPOTER CNN: “FAI UN SACCO DI DOMANDE STUPIDE" - ECCO IL MOTIVO CHE HA SPINTO “THE DONALD” A SCAGLIARSI CONTRO LA GIORNALISTA AFROAMERICANA ABBY PHILLIP...- VIDEO

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Da corriere.it
La giornalista afroamericana Abby Phillip aveva chiesto se volesse fermare le indagini del procuratore Mueller sul Russiagate 

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