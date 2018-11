VIENI AVANTI, LINO (BANFI) - “LE DONNE NEI MIEI FILM? NON MI HANNO MAI MOLESTATO, CHE PECCATO – LA PARTE CHE PIU’ MI E’ PIACIUTA? QUELLA DI ‘VIENI AVANTI, CRETINO’. ECCO PERCHE’ - OGGI CON IL POLITICAMENTE CORRETTO CERTE COSE NON POTREI FARLE - NONNO LIBERO? ALL’INIZIO NON MI PIACQUE PER NIENTE - FARO' UNA FICTION CON ALBANO. SARA' AMBIENTATA IN PUGLIA – E POI ZALONE E L’ANEDDOTO SU DI MAIO: “E’ VENUTO A FARMI GLI AUGURI. MI HA DETTO..." – VIDEO

Lino Banfi è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni giorno dall'1.30 alle 6.00

Il popolare attore pugliese ha parlato della fiction che farà insieme ad Albano: "Mi chiamano tantissimi giornalisti che vogliono sapere come sia questa fiction. Nè io né Albano sappiamo ancora nulla, ci telefoniamo e ci divertiamo a pensare a come potrebbe essere. E' un'idea che è venuta alla produttrice del Medico In Famiglia, vuole mettere insieme questi due nomi popolari, ma ancora non ci hanno detto di cosa si tratta. Penso sia una fiction di tre o quattro puntate ambientata in Puglia, visto che entrambi siamo ambasciatori della nostra meravigliosa terra. Albano dice anche che andremo a girare una settimana in Russia. In questi giorni ci sentiamo spesso, ci mandiamo messaggi d'amore, solo che lui è sempre in giro, va in Russia, in Giappone, lavora tantissimo. Io gli consiglio sempre di calmarsi, di raffreddare il motore, ma lui è uno che deve lavorare, altrimenti sta male".

Sulle tante donne incontrate nel corso dei suoi film: "Ci sono tante belle donne che hanno lavorato con me. Non l'ho mai detto, ma ora voglio essere chiaro. Non mi hanno mai molestato. Che peccato".

Sulla parte che più gli è piaciuta: "Quella di 'Vieni avanti cretino'. E' un film nato in ufficio, tutto inventato da me al momento. La maggior parte delle cose che molti ricordano a memoria, non erano nel copione, le ho inventate io al momento. Anche il Commissario Logatto, di Dino Risi, è stato un bel film".

Certe battute non potrebbero più farsi con il politicamente corretto di oggi: "Il politicamente corretto è molto scorretto quando vuole essere corretto. Nella vita tocca anche passare per ignorante o per poco colto per far ridere le persone. In questo momento certe cose non le avrei fatte. Come in 'Vieni avanti cretino', quando dico 'terrone maledetto ma chi lo consce a questo?" oppure quando ci mettiamo a cantare in pugliese stretto e mentre cantiamo vengono fuori i sottotitoli in arabo. Oggi non l'avrei fatto, altrimenti avrei rischiato che mi tagliassero la gola".

Sui comici di oggi: "Mi piace molto Zalone, che mi ha sempre stimato e ha più volte detto che io ho aperto la strada alla pugliesità, che prima non c'era".

Sulla nascita del personaggio legato a 'Nonno Libero': "Quando me lo vennero a proporre a casa, questa era una cosa spagnola, che già esisteva in Spagna. Non mi piacque per niente questo nonno. Era un fetente, diceva delle parolacce, faceva dei gesti osceni. Dissi che non era un personaggio per me. Poi mi assicurarono che avrebbero cambiato delle cose, feci la prima serie, volevano mandarla in onda il pomeriggio ma un dirigente si impuntò per mandarla in onda di sera, perché era una fiction per famiglie, soprattutto per la presenza di questo nonno che riusciva a tenere unita la famiglia e le sue varie generazioni. Nonno Libero non mi è mai stato stretto, mi sono abituato all'idea, mi fa piacere che mi chiamino il nonno d'Italia. I bambini mi abbracciano per strada, è bello".

In chiusura, un aneddoto su Di Maio: "E' venuto a farmi gli auguri lo scorso 11 luglio, mi ha fatto tenerezza, sembrava mio nipote. Eravamo commossi tutti e due, aveva un mazzetto di fiori, mi ha fatto molto piacere e voglio ancora ringraziarlo. E' bello sentirsi fare gli auguri a prescindere dall'ideologia politica. Mi disse che non gliene fregava niente per chi votassi, ma che voleva semplicemente farmi gli auguri. Una cosa molto bella"

