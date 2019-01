FIGLIA INGRATA – RIHANNA HA CITATO IN GIUDIZIO SUO PADRE RONALD FENTY PER AVER VIOLATO IL COPYRIGHT DEL SUO MARCHIO: LA POPSTAR GLI CONTESTA ANCHE DI ESSERSI SPACCIATO COME SUO RAPPRESENTANTE PER VENDERE ALCUNE APPARIZIONI IN AMERICA LATINA – IL CASINO NASCE DALL’UTILIZZO DEL COGNOME “FENTY”, CHE “RIRI” HA REGISTRATO COME BRAND PER LA SUA LINEA DI INTIMO – FOTOGALLERY VIETATA AI MINORI