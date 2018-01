VIDEO - TORTURE GARDEN

DAGOREPORT – CONFESSIONI DI UNA FETISH-GIRL

‘’...la prima volta è diversa da tutte le altre, la prima volta non sai come vestirti, non sai come comportarti. La prima volta tutto ti sembra oltre misura, i colli di piuma lunghissimi, i corsetti dai quali tette troppo grosse sgusciano fuori, le tute di lattice cosi' lucide da specchiartici dentro quando ti passano accanto, donne dal fisico perfetto ricoperte di tatuaggi che ti perdi a guardare, fisici palestrati e panze grasse che si dimenano sul dance floor cosi come nei ‘’doungeon” (stanze del piacere, ndr).

La prima volta hai la sensazione di essere in una realtà parallela, la prima volta non osi, la prima volta, se non ne resti scandalizzato, analizzi, "impari". La prima volta a cui sono andata era al ‘’The Mass’’ a Brixton, una chiesa sconsacrata, la migliore location da sempre, che purtroppo ha chiuso.

Vari livelli, spazi enormi, l’odore della pietra dei muri che si mischia al resto. La prima volta temi, temi perchè senti che sei "nuovo", non intendo che ci si senta giudicati, anzi, il contrario, ma lo senti che sei un "estraneo". La prima volta ne sono rimasta affascinata pur restando un po’ in disparte.

La prima volta non entri nella ‘’couples room’’ per sentire quell'odore acre che ti entra nelle narici, la prima volta non ti azzardi ad alzare la gonna e farlo nel mezzo della pista, la prima volta non parli con chiunque incontri, la prima volta non conosci nessuno e ti chiedi solo chi sia quel signore distinto con l’uniforme nazi o quella donna avvolta nel latex al guinzaglio...

Poi scopri che sono persone normali, inizi a conoscerle, le frequenti anche al di fuori della "TG family" (transgender family, ndr) e scopri che quell’aspetto di perversione è solo una piccola parte di quel mondo. E' un ambiente molto ludico, libertino certo, ma al tempo stesso molto rispettoso.

Non ti ritrovi piselli di sconosciuti in faccia (a meno che tu non lo voglia), non ti si attaccano ai piedi per leccarteli se rispondi educatamente in maniera negativa al loro invito. E' un ambiente divertente, rilassato, piacevole, affascinante...

L'eccitamento [per lo meno nella mia esperienza] e' un aspetto della cosa. L'eccitamento non è tanto (non solo) legato alla sfera sessuale. C’è da dire anche che sono andata molto più spesso con amici che con un partner, non tendo stranamente a concludere con qualcuno in quelle situazioni, chissa' perche' poi, suona assurdo e contraddittorio, ma del resto io stessa lo sono, contraddittoria.

Quando vado con un partner tendo ad essere molto "possessiva", non l'ho mai "condiviso" con altre/i (anche se comunque credo che alla prossima occasione non mi limiterò), mi piace sapere di essere di qualcuno in quel preciso momento e sentire gli occhi addosso di altri che ti desiderano. Fa bene all'ego!

Camminare tra le stanze, come una vera e propria "gatta morta", che te la fa annusare e non te la da! ahahah... sedurre... e poi abbandonare, e' un gioco che mi diverte molto.

E' un eccitamento visivo primaditutto, l'outift, la parte creativa dell’abbigliamento e' fondamentale, io alterno latex a corsetti o piume, alcuni costumi ricercati, costruiti nel dettaglio, alcune bellezze [e purtroppo duole dirlo, per lo piu femminili - difficile trovare un bell'uomo! forse, adesso che ci penso, questo spiega perche' raramente sono poi finita tra le braccia di uno dopo una serata] sono talmente cariche di sensualità che basta guardarle per esserne eccitati...

Poi si alterna l’aspetto puramente ludico a quello della socializzazione... ti ritrovi a parlare della tua vita con uno mai visto prima e che ha il pisello al vento, oppure a fare due chiacchere mentre uno prende a frustate una tipa che magari ha fermato pochi minuti prima.

Ecco cosa e' il segreto di questi posti, il puro esibizionismo accompagnato alla totale disinvoltura, tutto diventa talmente naturale che ti metti a parlare mentre due di fronte a te stanno trombando e il minuto dopo sei tu stessa a fare un pompino al tipo con cui sei arrivata.

Questa l’atmosfera che si trovi in locali come Tg, Subversion, Decadence... Diverso ad esempio il Killing Kitten, se vuoi più ‘’eyes wide shut’’, piu scambio di coppia, puramente legato all’atto.

LE PRINCIPALI SERATE

Torture Garden

Dark Circus [e' piu burlesque, ma stessa organizzazione TG]

Subversion

Decadence

Pedestal

Antichrist (più gothic)

Flying Dutchman [questo e' piu per bondage e sospensioni, ma a volte fanno serate divertenti [Wonderland o After Party TG]

Killing Kitten

Poi ci sono party organizzati da veterani in case nella campagna inglese.

ah una distinzione carina usata nel mondo fetish e' chiamare "vanilla" quelli estranei, perche' son plain ed insignificanti.