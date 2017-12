GENTILONI CALZA L’ELMETTO - MISSIONE MILITARE IN NIGER FORTE DI "ALCUNE CENTINAIA DI UOMINI", PRONTA A PARTIRE "NON APPENA CI SARÀ IL VOTO IN PARLAMENTO" -"NON SARÀ UNA MISSIONE 'COMBAT': IL NOSTRO CONTINGENTE AVRÀ IL COMPITO DI ADDESTRARE LE FORZE NIGERINE PER CONTRASTARE EFFICACEMENTE IL TRAFFICO DI MIGRANTI ED IL TERRORISMO"