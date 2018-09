BUFERA AL 'CORRIERE' SU STEFANO LORENZETTO (COLLABORATORE PORTATO DA CAIRO) REO DI AVER CHIESTO A FOA SE FOSSE EBREO “PERCHÉ I SUOI DETRATTORI L’ACCUSANO PERSINO DI QUESTO” - BASTA QUESTO PER PARLARE DI ONTA, ORRORE RICHIESTA DI CHIARIMENTI AL DIRETTORE PER LA NUOVA LINEA EDITORIALE? - LORENZETTO SI SCUSA: “VOLEVO DIFENDERE GLI EBREI, CHE AMO, E NON CI SONO RIUSCITO”