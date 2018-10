L'ORCO DI FAMIGLIA - FACEVA SESSO CON LA TREDICENNE CON IL CONSENSO DEI GENITORI DI LEI: IN PROVINCIA DI VICENZA SMASCHERATO 50ENNE CHE AVEVA INTRAPRESO UNA RELAZIONE CON LA FIGLIA DI UNA COPPIA DI AMICI – L’UOMO E’ ORA AGLI ARRESTI DOMICILIARI CON L’ACCUSA DI ATTI SESSUALI CON MINORENNE

Valentino Gonzato per www.ilgiornaledivicenza.it

Telecamere nascoste, pedinamenti in borghese e intercettazioni per smascherare la relazione illegale. I carabinieri sono convinti di avere raccolto prove schiaccianti per documentare la storia d’amore che Paolo Marchetto, artigiano di 50 anni, residente a Noventa in via Fioccarde, aveva intrapreso con la figlia tredicenne di una coppia di amici. Per questo, la procura ha chiesto e ottenuto che il giudice per le indagini preliminari emettesse d’urgenza un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell’adulto, ora agli arresti domiciliari con l’accusa di atti sessuali con minorenne. Un rapporto che, secondo gli inquirenti, i genitori della ragazzina non solo conoscevano ma avrebbero addirittura appoggiato.

atti sessuali con minorenni

LA SEGNALAZIONE A dare il via alle indagini dei militari della compagnia di Thiene, guidati dal capitano Davide Rossetti, è stata la segnalazione di residente che abita a poca distanza dall’abitazione della minorenne. Un mese fa l’uomo si era presentato in caserma per raccontare che vedeva spesso la tredicenne uscire dall’abitazione e camminare per la strada mano nella mano con un adulto. Le indagini hanno poi accertato addirittura di 37 anni più vecchio, appunto come Marchetto, per una relazione vietata perché lei non può dare alcun consenso.

L’INDAGINE Considerando che c’era di mezzo una minorenne, i carabinieri non hanno perso tempo. Su ordine del pm hanno avviato un’indagine tecnica utilizzando apparecchiature sofisticate per i riscontri. I militari hanno inoltre seguito Marchetto e la ragazzina. Dopodiché, convinti di aver raccolto prove inconfutabili di quello che accadeva, hanno depositato il materiale sulla scrivania del pm Hans Roderich Blattner. Quest’ultimo ha richiesto al giudice l’emissione della misura cautelare, che è stata firmata nel giro di pochi giorni.

carabinieri

Nel tardo pomeriggio di venerdì scorso, i carabinieri si sono presentati a casa di Marchetto per dare esecuzione all’ordinanza. L’indagato si trova adesso ai domiciliari nella propria abitazione di Noventa ed è in attesa di essere interrogato dal magistrato. Il reato contestato al cinquantenne è quello di atti sessuali con una minorenne di età inferiore ai 14 anni. Per gli inquirenti, dunque, la ragazzina era consenziente. Anche se è incapace di prestare il proprio consenso.

LA FAMIGLIA I militari hanno interrogato numerose persone, tra cui anche i congiunti della minore. Marchetto e i genitori della studentessa erano entrati in contatto due anni fa, per questioni lavorative. L’indagato aveva cominciato a frequentare l’abitazione della coppia, che risiede nel Thienese, e conosciuto la ragazzina. Si sarebbe poi invaghito di lei e sarebbe riuscito a instaurare una relazione nonostante la differenza di età. Instaurando una relazione intima. Per gli investigatori, i genitori della 13enne non avrebbero fatto nulla per evitare la storia d’amore proibita. Anzi, pur essendo al corrente di quello che stava accadendo, l’avrebbero pure sostenuta. Su questo aspetto sono in corso ulteriori approfondimenti.