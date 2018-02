'SCOPAMICO', MON AMOUR - L'AMICO DI SESSO FA PARTE DELLE NUOVE ABITUDINI FEMMINILI - MA PUO' DAVVERO FUNZIONARE INTRECCIARE UNA STORIA DI LENZUOLA TRA AMICI? - IL SESSUOLOGO: "SONO RELAZIONI CHE RISPONDONO AL CRITERIO FONDAMENTALE DI VELOCITA'. SONO MOLTO COMODE E SENZA COMPLICAZIONI"

Elettra Aldani per http://www.elle.it

SCOPAMICO

Gli inglesi sono piu bravi. A trovare le parole, intendo. E che la loro lingua si presta naturalmente all'efficacia sintetica, all'evocazione immediata dell'immagine perfetta. Prendi la parola fuck buddy, per esempio. Come la traduci? In italiano diventa "amico di sesso" o "amico di letto", riduttivo e anche un po' triste, oppure "scopamico", nel gergo adolescenziale. Lontano, e di molto, dall'altrettanto ironico e preciso friend with benefits, un amico il cui valore aggiunto sta nelle allegre prestazioni sessuali in grado di elargire (in amicizia, s'intende).

Chiamiamolo come ci pare, "l'amico di sesso" questo e: un adulto vaccinato e consenziente al pari nostro, che e e rimane un amico fidato e sincero, col quale pero vai a letto. Altrimenti detto, una persona con la quale intrattenere una relazione esclusivamente sessuale, senza implicazioni sentimentali ne obblighi di sorta. E se del loro fuck buddy gia parlavano ampiamente Carrie e le altre negli anni d'oro di Sex and the City, è anche il tema di Amici, amanti e... la commedia diretta da Ivan Reitman, che vede Natalie Portman nei panni di Emma, super- impegnata medico in carriera, dettare le regole di una relazione a base di solo sesso al bel Ashton Kutcher (Adam), che ci suggerisce di nuovo, qui, la fatidica domanda.

scopamico

Sesso senza amore, tra cosiddetti amici, e possibile davvero? Una volta ti saltavano i nervi con la storia dell'amica. Ma come, scopiamo tutto il tempo e siamo amici? E tutte quelle che lui ti presentava come "amiche" allora chi diavolo erano? Una confusione pazzesca, un limbo, quello dell'amicizia con risvolti sessuali, dove potevi giacere per anni.

Che pero a un certo punto sembra essersi risolta ed evoluta nella formula chiara, condivisa ed emancipata dei sex friends. Diamo un nome alle cose, e patti chiari da subito. Per i puristi del genere, niente vita sociale insieme, niente uscite a cena o simili: del buon sesso, punto e basta. Con le donne che si sono del tutto e ampiamente impadronite del meccanismo e hanno anche imparato a scegliere, spesso, partner piu giovani.

«Sono relazioni, queste, che rispondono al criterio fondamentale di velocita. Sono molto comode, non devi fare fatica a cercare qualcuno per fare sesso. Ce lo hai gia, piu o meno a disposizione. Semplice, senza problemi e, in teoria, senza complicazioni», spiega Marco Rossi, sessuologo. Sarebbe a dire che non abbiamo piu tempo da perdere, e che il fuck buddy e esattamente questo.

TROMBAMICI

Un'occhiata in Rete la dice lunga su come stanno le cose. Se non lo trovi nel tuo parco-amici o non rispolveri qualche vecchio compagno di liceo perduto di vista, puoi ottimizzare la ricerca su Internet, dove alla voce fuck buddy e simili, trovi di tutto, ma proprio di tutto. Gli americani sono maestri in questo tipo di pragmatismo applicato alle cose sentimentali o di sesso. E anche se di recente, dalle pagine del Wall Street Journal, Elizabeth Bernstein sigla una sorta di controriforma e prova a incitare i lettori a sperimentare un modo "terrificante, vecchia maniera", vale a dire uscire di casa invece che cercare un partner in Rete, il mito del "non ho tempo" resiste, e avere un sex friend a disposizione elimina tante seccature.

LA RELAZIONE PERFETTA

«Le americane iper-impegnate hanno lanciato la tendenza del sex on demand», spiega Marco Rossi, «che da noi ha preso piede ed e in aumento». Anche perche soddisfa, in via teorica, i criteri fondamentali per la relazione sessuale per- fetta. Continua Rossi: «Per un uomo e come avere un rapporto con una prostituta, che pero non paga e non e tale. Per una donna c'e la consapevolezza di trovarsi con una persona affidabile, con la quale non manca una certa empatia, forse an- che dell'affetto».

TROMBAMICI

Sesso occasionale, ma praticato in tutta sicurezza, eliminando i rischi, le incognite e le perdite di tempo. Durano le storie cosi? Si, ci dice Rossi. Purche vengano mantenuti i presupposti iniziali. Vale a dire che ci sono variabili che possono far saltare l'equilibrio sul quale un'amicizia particolare di questo tipo si regge. E che comunque si tratta di storie potenzialmente complicate. C'e, per esempio, piu o meno sottinteso, un inevitabile gioco di potere. Ci sono delle regole implicite e un patto iniziale. E c'e uno dei due "amici" che e sempre piu forte, che detta le condizioni, che conduce il gioco. «Puo essere la donna, che ha il potere della bellezza. O l'uomo, che ha il potere del potere. O chi dei due ha in parallelo una relazione stabile», spiega Rossi.

L'ultimo caso e il piu frequente, e anche il piu tristemente noto. E un attimo, insomma, ritrovarti da sex friend a amante sfigata e non e, va da se, solo una questione di nomi. Del resto, con questa faccenda delle amicizie di letto siamo – converrebbe tenerlo a mente – nel regno assoluto dell'ambiguita. Il confine tra un'amicizia sessuale e una relazione di coppia e quanto di piu labile si possa immaginare. Per questo c'e chi si appella totalmente alla razionalita e a ferree regole che stabiliscano concretamente i limiti: mai dormire insieme, non telefonarsi se non per accordarsi su un appuntamento, non farsi regali e via dicendo. Puo funzionare, certo e che le emozioni non possono essere completamente bandite, e a volte il lavoro di dissimularle diventa faticoso, frustrante.

TROMBAMICI

Nel film di Reitman, con canonico happy end, i due protagonisti alla fine si innamorano. Prima lui, e poi lei che, piu coriacea, era quella che aveva fatto i giochi iniziali. Fuori dalla melassa cinematografica, nella realta, la variabile amore puo far saltare tutto. Spiega Rossi: «L'amore? Succede, certo. Ma allora vuol dire che era amore gia da subito, anche se inconsapevolmente. Insomma, non e che se continui ad andare a letto con qualcuno alla fine poi ti innamori, o lui si innamorera di te, queste sono storie». Chiarissimo. Se amore deve essere e amore fin dall'inizio, e se te ne accorgi piu avanti puo diventare un problema.

TROMBAMICI

Avere relazioni di questo tipo non e semplice, non e per tutti. «Bisogna essere capaci», sintetizza Marco Rossi. Non per nulla le situazioni che durano piu a lungo sono quelle dove entrambi hanno parallelamente altre storie stabili e dove le emozioni – che pure ci sono – vengono incanalate in qualcosa di diverso, poco ortodosso, per niente canonico e difficilmente catalogabile.

TROMBAMICI TROMBAMICI1