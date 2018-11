12 nov 2018 10:30

UN AEROSOL PER GLI AEROSMITH - JOE PERRY, CHITARRISTA DEGLI AEROSMITH, SI È SENTITO MALE SUBITO DOPO ESSERSI ESIBITO AL MADISON SQUARE GARDEN: È STATO RICOVERATO PER PROBLEMI DI RESPIRAZIONE - I MEDICI GLI HANNO DATO OSSIGENO E USATO UN TUBO TRACHEALE PER LIBERARE LE VIE AEREE – LO STAFF DEL CHITARRISTA HA RASSICURATO: “È SVEGLIO E REATTIVO” (VIDEO)