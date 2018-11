AGGRESSIONE CHOC – UN 78ENNE DI LAS VEGAS VIENE ACCERCHIATO DA TRE RAGAZZI CHE VOGLIONO RUBARGLI LA MACCHINA: OPPONE RESISTENZA E I MALVIVENTI LO AGGREDISCONO A PUGNI – L'ANZIANO CADE A TERRA MENTRE LORO SALTANO SULL’AUTO E SI DILEGUANO… (VIDEO)

DAGONEWS

aggressione anziano 5

Era l’uomo giusto da aggredire: un indifeso 78enne che non avrebbe potuto proteggersi dalla loro brutalità e dalla loro violenza se non mettendosi le mani intorno alla testa per coprirsi dai loro pugni.

Sono scene orribili quelle che arrivano da Las Vegas, dove tre ragazzi hanno accerchiato un anziano per rubargli la macchina, una Ford Taurus del 2001. Come si vede nel video, l'uomo era sceso dalla sua auto quando è stato avvicinato da un ragazzo che gli ha intimato di dargli le chiavi: istintivamente l’anziano ha stretto ancora di più il mazzo che teneva in mano e i tre lo hanno aggredito a pugni.

aggressione anziano 3

I malviventi sono poi saliti in macchina, lasciando l’anziano dolorante a terra: l’uomo è ora ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

aggressione anziano 4 aggressione anziano 1 aggressione anziano 2