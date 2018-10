AMARO LUCANO - TORNA LIBERO IL SINDACO DI RIACE MA VIENE MANDATO "IN ESILIO" - IL TRIBUNALE DEL RIESAME HA REVOCATO GLI ARRESTI DOMICILIARI MA GLI HA IMPOSTO IL DIVIETO DI DIMORA NELLA SUA CITTA’ – IL SINDACO E’ ACCUSATO DI FAVOREGGIAMENTO DELL’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

Torna libero il sindaco di Riace Domenico Lucano. Ma viene mandato «in esilio». Ieri sera gli sono stati revocati gli arresti domiciliari ma gli è stato imposto il «divieto di dimora» nella sua città, così come già alla sua compagna Tesfahun Lemlem, per aver forzato le procedure per permettere ad alcune ragazze immigrate di restare in Italia, attraverso matrimoni di comodo.

In base a quanto deciso dal Tribunale del riesame di Reggio Calabria, Lucano dovrà stare al di fuori dei confini del comune di cui è primo cittadino. Solitamente il divieto di dimora viene imposto per evitare che vengano inquinate le prove o venga reiterato il reato.

Lucano era agli arresti domiciliari dal 2 ottobre scorso dopo che la Procura di Locri gli aveva contestato il favoreggiamento dell' immigrazione clandestina ed il fraudolento affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti. Il sindaco era comparso ieri mattina davanti al Tribunale del riesame e all' uscita, ai giornalisti, si era detto soddisfatto: «Io penso si andata bene, sono contento».

Fino a poche ore prima della decisione dei giudici, il sindaco non ha mostrato segni di cedimento né di rassegnazione: «Riace - ha detto - rappresenta un' idea che va contro la civiltà della barbarie.

Anche senza contributi pubblici andiamo avanti lo stesso, da soli, perché negli anni abbiamo costruito dei supporti all' integrazione che oggi fanno la differenza. Faremo non uno Sprar ma un' accoglienza spontanea così com' era cominciata, senza soldi pubblici. Lo voglio io come volontà politica.

Dobbiamo uscire dallo Sprar - ha aggiunto -. Non voglio avere a che fare con chi non ha fiducia e con questo governo che spesso non rispetta i diritti umani. Sono fiducioso nella scarcerazione, se esiste il diritto. È talmente distante quello che ha detto l' avvocato, che ha sviluppato come si è svolta la vicenda Riace arrivando poi agli argomenti alla base di queste misure fatte a me, e quello che ha detto il pm».

