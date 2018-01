ANCHE LA GNOCCA MOLLA RENZI - LA PORNOSTAR MALENA: “NON HO RINNOVATO LA TESSERA DEL PD: MI HANNO CONTATTATO DIVERSI PARTITI - LE MINACCE DI ‘FORZA NUOVA’ PER IL REALITY ‘IL VIP E L’IMMIGRATO’? DOVREBBERO VEDERE UN MIO FILM, COSÌ SI SFOGANO…MI HANNO DETTO CHE HO IL CULO SFONDATO, MA PER ME NON È UN’OFFESA…”

“Questi di Forza Nuova hanno minacciato di morte me e il produttore del reality. Abbiamo dovuto chiudere. Ma io a questi di Forza Nuova consiglio di guardare un mio film così si sfogano un attimino e scende il livello di testosterone …”. Così Filomena Mastromarino, detta Malena la pugliese, pornostar della scuola di Rocco Siffredi, a La Zanzara su Radio 24. Malena era impegnata nelle riprese di un reality, il Vip e l’immigrato, e a Cassino in provincia di Frosinone è spuntato uno striscione di Forza Nuova: “Voi lo chiamate il Vip e l’immigrato, noi Malena col culo sfondato!”.

“Un gruppo fascista – dice Malena – ci aveva già minacciato con una lettera. Poi lo striscione. E noi abbiamo deciso di sospendere questo reality, anche su consiglio dei magistrati”. Lo striscione ti ha offeso?: “Ma no, per me comunque non è un’offesa, anche se io certi termini li utilizzo sul set e non in pubblico…”. Sei ancora nel Pd di Renzi?: “No, mi hanno contattato diversi partiti. E vi dico che non sono più iscritta al Pd, ho deciso di non prendere più la tessera. Non so chi votare, sicuramente non Salvini”.

