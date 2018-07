ANEMA, CORE E PORTAFOGLIO - IL PRODUTTORE DISCOGRAFICO DAVID GEFFEN È APPRODATO CON IL SUO PANFILO DA 138 METRI NELLA PENISOLA SORRENTINA PORTANDO CON SÉ UN CARICO DI VIP – PAUL MCCARTNEY E LA MOGLIE NANCY, LA SUPERMODELLA KARLIE KLOSS E IMPRENDITORI MILIONARI – INTANTO A CAPRI È ARRIVATO…

Ciriaco M. Viggiano per "Il Mattino"

la compagnia dello "scoglio"

Il 7 settembre uscirà il suo nuovo album, mentre dieci giorni più tardi prenderà il via l' attesissimo tour che lo porterà prima in America e poi Europa. Nel frattempo Paul McCartney si gode il meritato relax.

Dove? In penisola sorrentina, naturalmente, dove il 76enne cantante inglese è stato avvistato ieri insieme alla moglie Nancy Shevell e a un gruppo di amici tra i quali spiccavano il produttore discografico David Geffen e la supermodella statunitense Karlie Kloss.

joshua kushner, karlie kloss, kravis, barry diller, geffen, mccartney

L' ex polistrumentista dei Beatles ha raggiunto Marina del Cantone a bordo di un tender del Rising Sun, il panfilo lungo 138 metri di proprietà di Geffen (che, non a caso, è ritenuto uno degli uomini più ricchi e influenti degli Stati Uniti). La comitiva ha fatto tappa allo «Scoglio», dove McCartney si è concesso un pranzo a base di specialità locali.

Al suo fianco la moglie, bella nella sua camicia azzurra smanicata.

david geffen e gli ospiti

Il menù? Antipasto misto, quattro assaggi di pasta (a cominciare dagli spaghetti con le zucchine, piatto-simbolo di Nerano), sauté di vongole, pezzogna, calamaretti, gamberetti, frutta e, per finire, il tiramisù: oltre che un genio della musica, sir Paul ha confermato di essere anche una buona forchetta.

david geffen e gli ospiti 2

In più, prima di salire nuovamente a bordo del tender, la combriccola di vip ha fatto incetta di olio, pomodori, conserve, capperi, olive e frutta che la famiglia De Simone, titolare dello «Scoglio», produce nelle tenute di Pontone e Villaggio Casa.

Non è la prima volta che McCartney sceglie la Campania come buen retiro. Nel 2016, in t-shirt e cappellino, fu paparazzato all' esterno di una gelateria ad Amalfi, dove si mimetizzò tra decine di ragazzi ignari della presenza di uno dei più famosi musicisti di tutti i tempi.

il panfilo

Le foto fecero immediatamente il giro del mondo, ben prima che per l' ex Beatles si concludesse il soggiorno tra Ischia, Capri e le due costiere. Mentre il baronetto si trattiene con gli amici in Campania (ieri sera è sbarcato a Capri), sale l' attesa per l' uscita di «Egypt Station»: anticipato il 19 giugno dai singoli «I don' t know» e «Come on to me», il 17esimo album in studio di McCartney vedrà la luce il prossimo 7 settembre.

Dieci giorni più tardi, da Quebec City, prenderà il via «Freshen Up», tour che porterà il musicista inglese a esibirsi tra Canada, Stati Uniti, Polonia, Austria e Scozia prima del gran finale a Londra.

Mariano Della Corte per “Il Mattino”

michael jordan 2

Non solo star di Hollywood come Bono Vox e Rod Stewart ma anche tanti campioni internazionali dello sport stanno affollando le notti capresi. Ultimi in ordine d' arrivo i top player dell' Nba LeBron James e nelle ultime ore anche la leggenda Michael Jordan.

Il pluricampione Nba, ex star dei Chicago Bulls ed oggi presidente della squadra Charlotte Hornets, una vera e propria icona dello sport statunitense, ha fatto tappa a Capri ieri sera accompagnato dalla moglie, la modella cubana Yvette Prieto e da un gruppo di amici, tra cui figuravano alti giocatori di basket e Football americano.

michael jordan 3

Prima destinazione è stato il ristorante Aurora, dove l' idolo del basket ha voluto subito salutare la titolare Mia D' Alessio. MJ dopo cena ha voluto conoscere lo chef Franco Aversa a cui ha chiesto una dolce sorpresa per la moglie con la quale festeggiava una ricorrenza speciale.

michael jordan 1

Subito dopo la comitiva di sportivi ha deciso di fare tappa da Guido Lembo per un party improvvisato alla taverna Anema e Core.