ARRIVA PRIMA IL MAL DI TESTA DELL’ORGASMO! – BRUTTE NOTIZIE: TRA LE DIECI CAUSE PIÙ COMUNI DELL’EMICRANIA C’È FARE L’AMORE - IL DOLORE COLPISCE SIA UOMINI CHE DONNE E SI VERIFICA DURANTE L’ECCITAZIONE, PER VIA DELL’AUMENTO DELLA PRESSIONE NELLA MUSCOLATURA DI TESTA E COLLO: IL MAL DI TESTA PUÒ PARTIRE DAI PRELIMINARI O PRIMA DELL’AMPLESSO E PUÒ DURARE DA POCHI MINUTI A UN’ORA…

Elisabetta Esposito per “www.ilgiornale.it”

sesso in auto 11

Il mal di testa non è un disturbo dalla causa univoca, ma sono molteplici le situazioni che lo possono provocare - che si tratti di emicrania o cefalea.

IsSalute ha pubblicato le dieci cause più comuni del disturbo. Una di queste - a sorpresa - è il sesso e sia le donne che gli uomini ne sono colpiti. Il mal di testa si verifica durante il momento che precede l’amore, cioè durante l’eccitazione, per via dell’aumento della pressione nella muscolatura di testa e collo: il dolore può partire dai preliminari o prima dell’orgasmo e può durare da pochi minuti a un’ora.

mal di testa

Tra le cause del mal di testa c’è il consumo frettoloso di gelato - ma anche ghiaccioli o bibite ghiacciate - molti cibi come insaccati, alcuni tipi di formaggio, la cioccolata, il pesce affumicato, le luci intense e abbaglianti, la meteoropatia, il bruxismo, o anche delle profumazioni che attivano le cellule nervose del naso, come quelle di detergenti e deodoranti per ambienti.

sesso

Da non sottovalutare neppure una postura scorretta - che potrebbe verificarsi per varie ore mentre si lavora - che provoca tensioni muscolari e dolori che si estendono dalla nuca al viso. C’è poi la cefalea tensiva, che dipende da sentimenti di rabbia repressi - che generano anch’essi tensione nei muscoli del collo e del cranio.

mal di testa

Ma uno dei mal di testa piò diffusi in assoluto è quello da weekend. Durante tutta la settimana si lavora e arriva l’emicrania nel momento in cui ci si rilassa, almeno apparentemente. Poi vengono meno gli ormoni dello stress e vengono rilasciati neurotrasmettitori che prima contraggono e poi dilatano i vasi sanguigni. Da qui il mal di testa.

sesso

sesso 3 sesso 1 sesso 10 sesso 2

sesso 2