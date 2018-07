IL BAMBINO DAI DUE VOLTI – IN INDONESIA UN NEONATO NASCE AFFETTO DA DIPROSOPIA, UNA RARA MALATTIA PER LA QUALE IL FETO VIENE ALLA LUCE CON DUE FACCE – “I DOTTORI NON SI SONO ACCORTI DI NULLA FINO ALLA NASCITA” – IL PICCOLO È AFFETTO ANCHE DA IDROCEFALIA, MA I MEDICI NON SONO IN GRADO DI OPERARLO – “NON ABBIAMO SOLDI E…” - VIDEO

DAGONEWS

Non sono bastate tre ecografie per far sì che i medici si accorgessero che il piccolo Gilang Andika era affetto da diprosopia, una rara malattia congenita per la quale il feto viene alla luce con due volti.

Per i genitori Ernilasari e Mustafa, di Batam, una città dell'Indonesia a circa 32 chilometri da Singapore, la felicità per l’arrivo del loro bimbo si è trasformata in un dramma, visto che le condizioni del piccolo, che oggi ha due mesi, peggiorano e nell’ospedale dove è nato i dottori hanno comunicato loro che non sono in grado di operarlo.

A causa della sua rara malattia, Gilang non può essere allattato al seno, quindi deve essere alimentato con il latte attraverso un sondino e i medici dicono che le sue condizioni stanno peggiorando a tal punto che le possibilità di sopravvivenza sono ridotte al lumicino: il bambino è affetto da idrocefalia, la condizione in cui si ha un accumulo di liquido cefalorachidiano a livello dei ventricoli cerebrali che si dilatano.

Molti bambini nati con l'idrocefalo subiscono un danno cerebrale a lungo termine che può causare difficoltà di apprendimento, problemi di linguaggio, di visione o di memoria, o epilessia.

«Non abbiamo soldi e siamo disperati -dicono Ernilasari e Mustafa - Durante le ecografie ci dicevano solo che il nostro bambino era in posizione podalica e aveva la testa un po’ troppo grossa. Ora non sappiamo come fare. Non sappiamo se vivrà un giorno in più».

