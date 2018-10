LA BELLA VITA DI 'DON EURO' - CONFISCATO TESORETTO DA 600MILA EURO AL SACERDOTE: AVEVA ANCHE AUTO E DIAMANTI – LE MINACCE AL VESCOVO, LE TRUFFE ALLE SUORE E AI FEDELI CHE GLI HANNO PERMESSO DI ACCUMULARE DENARO CHE IL PRETE HA SPESO PER PAGARE I SUOI VIZI

Davide Falcioni per www.fanpage.it

don euro don luca morini

Se era stato soprannominato "Don Euro" un motivo c'è, e l'hanno potuto constatare anche i giudici del Tribunale di Genova che hanno confiscato il "tesoro" di don Luca Morini: polizze assicurative, diamanti, una Fiat 500 e il contenuto di un conto corrente pari a 600 mila euro, per un valore totale dei beni di quasi un milione di euro. I diamanti, custoditi nel caveau della Intermarket Diamond Business, avevano un valore superiore a centomila euro. La confisca, effettuata dai carabinieri, era stata richiesta dalla Direzione Distrettuale Antimafia.

don euro don luca morini

I beni di Don Euro erano stati inizialmente sequestrati il primo giugno di quest'anno, in attesa che il sacerdote ne spiegasse la provenienza. Nel frattempo però Morini non solo non ha fornito motivi validi, ma non si è neppure presentato in Tribunale. Per questo i giudici hanno ritenuto il prete un soggetto pericoloso ed hanno ordinato la confisca. Come se non bastasse Don Euro aveva minacciato il vescovo, monsignor Giovanni Santucci, circa un presunto dossier su altri prelati della diocesi: in questo modo il sacerdote si era garantito l’usufrutto dell’appartamento acquistato per lui dalla diocesi, utenze comprese, lo stipendio di 800 euro mensili per la governante e una serie di somme di denaro sul suo conto.

don luca morini

Non è però tutto. Don Morini infatti aveva organizzato una truffa anche alle suore delle Figlie di nostra Signora, facendosi dare 400 euro per dire la messa di suffragio per le religiose defunte, somma che poi spendeva in Beauty farm. A questo vanno aggiunte le truffe ai fedeli, che mettevano mano al portafoglio con la convinzione di aiutare la parrocchia e non di pagare i festini di don Luca. I soldi che passavano nelle mani di Don Morini erano una cifra esagerata e in pochi anni gli ha permesso di accumulare milioni di euro, denaro che il prete ha investito nei gioielli e in parte ha speso per pagare i suoi vizi.

il servizio delle iene su don euro luca morini 2 il servizio delle iene su don euro luca morini 3 il servizio delle iene su don euro luca morini 4 don luca morini