18 gen 2018 16:12

BLITZ DELLA POLIZIA CONTRO LA MAFIA CINESE - DECINE DI ARRESTI IN ITALIA, IN FRANCIA E IN SPAGNA: IN MANETTE ANCHE IL CAPO DEI CAPI DELL’ORGANIZZAZIONE – “TEMENDO DI ESSERE PEDINATO AVEVA CAMBIATO AUTO 8 VOLTE NEL PERCORSO FRA ROMA E PRATO” – VIDEO