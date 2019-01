DANDOLO FLASH! CHE SORPRESA: TRA I FINALISTI DI "SARANNO ISOLANI" SPICCA TAL GIORGIA VENTURINI, AMICA DI NICOLE MINETTI, NOTA DA TEMPO A QUESTO DISGRAZIATO SITO PER LA STIMA CHE IL VECCHIO SILVIO NUTRE NEI SUOI CONFRONTI. COME FRANCO L'ANNO SCORSO, RIUSCIRÀ QUESTA ''NON FAMOSA'' (IN REALTA' ARCINOTA ALLE CRONACHE) A SBARCARE IN HONDURAS? SU ''OGGI'' SI SCRIVEVA MESI FA DI UNA SUA PARTECIPAZIONE A UN REALITY… - ECCO CHI È