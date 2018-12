LA BUTINA DELLA STEPPA – LA SPIA RUSSA ARRESTATA LO SCORSO LUGLIO NEGLI USA SI DICHIARERÀ COLPEVOLE: È ACCUSATA DI AVERE CERCATO DI INFILTRARSI NELLA NATIONAL RIFLE ASSOCIATION, LA PIÙ POTENTE LOBBY AMERICANA CHE DIFENDE I POSSESSORI DI ARMI DA FUOCO E CHE HA STRETTI LEGAMI CON MOLTI POLITICI REPUBBLICANI, INCLUSO IL PRESIDENTE DONALD TRUMP…

Da "www.ilpost.it"

maria butina 9

Maria Butina, la spia russa arrestata lo scorso luglio negli Stati Uniti e sospettata di avere tentato di influenzare le politiche statunitensi verso la Russia, ha raggiunto un accordo con l’accusa e si dichiarerà colpevole nel procedimento in corso contro di lei.

maria butina 8

Butina è accusata di avere cercato di infiltrarsi nella National Rifle Association (NRA), la più potente lobby americana che difende i possessori di armi da fuoco e che ha stretti legami in particolare con molti politici Repubblicani, incluso il presidente Donald Trump.

Secondo il New York Times, che ha scritto di avere visto il testo dell’accordo, Butina si impegnerà anche a collaborare con la giustizia, una cosa molto inusuale per un agente segreto arrestato in un paese straniero (CNN ha scrittoche Butina avrebbe già iniziato a collaborare con gli investigatori).

maria butina 6

L’accordo – che prevede comunque accuse più blande rispetto a quelle annunciate dal governo statunitense lo scorso luglio – dovrà essere approvato da un giudice; molto probabilmente, ha scritto il New York Times, Butina sconterà una pena breve in prigione, prima di essere espulsa in Russia.

maria butina 7 maria butina 3 maria butina 4 maria butina 16 butina 2 Maria Butina maria butina 1 maria butina 10 maria butina 11 maria butina 15 maria butina 17 maria butina 18 maria butina 19 maria butina 2 maria butina 22 maria butina 20 maria butina 21 maria butina 4 maria butina 3 maria butina con paul erikson maria butina 5 maria butina 6 maria butina 8 maria butina 9 maria butina 2 maria butina 1 maria butina 10 maria butina 5