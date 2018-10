1 ott 2018 19:09

LA CALATA DEI BARBARESCHI – “SONO IL COPPI DEL LOBBYING. HO EVITATO L’OMICIDIO DELL’ELISEO”. COSÌ LUIGI TIVELLI SI COMPIACEVA CON IL SUOCERO DELL’ATTORE ANDREA MONORCHIO (EX RAGIONIERE DELLO STATO) – ECCO COME I DUE SONO RIUSCITI A FAR SBLOCCARE DAL PARLAMENTO 8 MILIONI PER IL TEATRO DIRETTO DALL’EX DEPUTATO, CHE IN CAMBIO AVEVA PROMESSO 70MILA EURO A TIVELLI