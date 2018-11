CALIFORNIA IN FIAMME: ”ALMENO 5 MORTI” – MALIBU EVACUATA, IN FUGA IN 157MILA. TRA LORO ALCUNE STAR DI HOLLYWOOD (DAHARRISON FORD, GUILLERMO DEL TORO E MILEY CYRUS) – IL FUOCO HA DIVORATO 8MILA ETTARI DI VEGETAZIONE – LA CITTA’ DI PARADISE, NELLA ZONA DI SAN FRANCISCO, SAREBBE STATA COMPLETAMENTE DISTRUTTA - VIDEO

L’incendio che in queste ore sta devastando la California e che ha già costretto all’evacuazione totale della città di Malibu ha provocato anche dei morti. Lo ha annunciato Mark Ghilarducci, dell’ufficio servizi di emergenza dello Stato della California: «Sappiamo che ci sono dei feriti e dei morti e stiamo ancora provando a saperne di più», ha dichiarato in una conferenza stampa trasmessa in diretta su Facebook, aggiungendo che «l’estensione della distruzione che abbiamo visto è davvero incredibile e spezza il cuore». Più tardi le autorità hanno fornito un primo bilancio: i morti sono almeno 5: i corpi sono stati rinvenuti in alcune auto che sono state inghiottite dall’incendio.

Distrutti 8.000 ettari

Il fuoco ha già divorato almeno 8mila ettari di vegetazione. L’ordine di evacuazione è arrivato attorno a mezzogiorno, ora locale, quando una «cintura di fuoco»sulle colline ha cominciato a cingere d’assedio le case della rinomata cittadina balneare compresa nell’area metropolitana di Los Angeles. Lunghe colonne di auto si sono formate nel giro di poche ore sulle strade in uscita dalla città, specialmente verso nord. E’ stata immediatamente sospesa l’attività in tutte le scuole. Al momento le persone che sono state costrette a lasciare le loro case sono circa 157mila; tra loro anche alcune star di Hollywood che hanno casa proprio a Malibu; secondo il Daily Star tra loro ci sono l’attore Harrison Ford, il regista Guillermo Del Toro e la cantante Miley Cyrus.

Città distrutte

L’area interessata dall’incendio, che è partito in una zona a nord di Los Angeles, nel giro di 24 ore ha quadruplicato la sua estensione. «Abbiamo dovuto smettere di fronteggiare le fiamme per dedicarci esclusivamente a soccorrere la popolazione» ha dichiarato il capitano Scott McLean, del dipartimento di protezione forestale della California. Prima di Malibu era stata ordinata l’evacuazione di altre cittadine, ad esempio Paradise, aggredita da un altro devastante focolaio, nella zona stavolta di San Francisco: la città sarebbe stata completamente distrutta. Per timore di rimanere intrappolati nel traffico, molti automobilisti hanno abbandonato i loro veicoli e hanno proseguito disordinatamente la fuga a piedi. Migliaia di case, negozi e altri edifici sono già andati distrutti; sono inoltre esplosi alcuni serbatoi di gas per uso domestico, che hanno ulteriormente alimentato le fiamme. Ma l’ostacolo maggiore è dato dal vento che in alcune zone ha superato la velocità di 70 chilometri all’ora.

Altri 60mila a rischio

Dave Richardson, comandante del dipartimento anti incendio di Los Angeles, teme che almeno altre 60mila persone saranno costrette alla fuga nelle prossime ore, dal momento che il fronte del fuoco ha sopravanzato la statale 101 e si sta muovendo in direzione della costa.

