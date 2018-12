A CAPALBIO NON SBARCANO I MIGRANTI MA ARRIVANO I LADRI - CINQUE COLPI IN DUE NOTTI, IL SINDACO DIRAMA UNA LISTA DI CONSIGLI: "EVITATE DI LASCIARE INCUSTODITE LE ABITAZIONI. ATTENZIONE ALLE AUTO SOSPETTE E..."

capalbio

Marco Gasperetti per il Corriere della Sera

Arrivano i ladri, chiudetevi in casa. L' insolito appello non arriva da qualche cittadino derubato e ancora scioccato dall' incursione, ma dal sindaco. E non di un Comune qualsiasi, ma di Capalbio che, se pur piccolino, poco più di 4 mila abitanti frazioni comprese, da anni è diventato il fortilizio vacanziero dell' intellighenzia di sinistra che una volta veniva definita tutta «falce e secchiello».

Così dopo il raid di una banda che ha svaligiato due notti fa cinque abitazioni, il primo cittadino Luigi Bellumori (Pd), ha diramato un comunicato nel quale si consiglia ai concittadini di evitare, «per quanto possibile, di lasciare incustodite le proprie abitazioni».

il sindaco di capalbio luigi bellumori

I furti si sono verificati a Pescia Fiorentina, una frazione del borgo maremmano al confine tra Toscana e Lazio. Il risultato? «Si è generato - spiega in un comunicato il primo cittadino di Capalbio - un sentimento di rabbia e di ovvio sconforto, una comprensibile angoscia oltre ai danni materiali». Poi precisa: «Sulle vicende sono aperte indagini dei carabinieri. Mi sono recato nei luoghi dei furti».

Bellumori si spinge anche in un' analisi sociologica e chiarisce che quello che è accaduto «è il modus operandi di colui che non ha nulla da perdere, che sa come muoversi, rovistando per cercare solo oro, preziosi e denaro contante».

Infine il sindaco dà consigli alla popolazione per arginare questi raid della notte e oltre a invitare a non lasciare incustodite le proprie abitazioni li esorta a «dare la massima collaborazione per cercare di arginare il fenomeno». Come?

capalbio

«Intanto prestando la massima attenzione verso individui sconosciuti e auto sospette - scrive ancora Bellumori - segnalando prontamente e senza indugio alle centrali operative delle forze dell' ordine i relativi dati comprensivi eventualmente anche del numero di targa».

il sindaco di capalbio

Ma il primo cittadino non si ferma qui. E dopo incontri in prefettura e al comando dei carabinieri, annuncia ai concittadini «l' ampliamento degli impianti per la videosorveglianza agli accessi del Borgo di Pescia Fiorentina e su altri incroci di strade di cucitura delle aree comunali contigue».

spiaggia libera capalbio tra macchiatonda e chiarone SPIAGGIA DI CAPALBIO