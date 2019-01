CHE PIZZA, ‘STA CAMORRA – BOMBA CONTRO L’INGRESSO DELLA STORICA PIZZERIA DI GINO SORBILLO A NAPOLI - CINQUE ANNI FA IL LOCALE FU INCENDIATO. IL FAMOSO PIZZAIOLO SU FACEBOOK: "MI SCUSO CON TUTTE LE PERSONE CHE SONO RIMASTE SCOSSE DA QUEST'ENNESIMA CATTIVA NOTIZIA. A NAPOLI E DINTORNI ESISTONO PERSONE STRAORDINARIE E POSITIVE"

IL POST DI GINO SORBILLO

La Pizzeria di Gino Sorbillo è “CHIUSA PER BOMBA”. Dopo l’incendio di 5 anni fa adesso arrivano anche le bombe a Via Tribunali 32 dove c’è la sede storica... Il 17 gennaio in tutte le pizzerie della città ci saranno i festeggiamenti per la #GIORNATADELPIZZAIOLO in onore del #SANTOPROTETTOREdel #PIZZAIOLO #SANTANTUONO : centinaia di pizzerie serviranno una pizza speciale ai propri clienti e sarà questa per me l’occasione per ricordare a tutti i pizzaioli della città che dobbiamo essere sempre uniti. Andiamo avanti.

Da repubblica.it

Bomba nella notte contro la famosa pizzeria Sorbillo, terrore al centro storico di Napoli. L'ordigno è stato fatto esplodere davanti all'ingresso del locale in via Tribunali 32, nel cuore del centro antico. E' la sede più antica del marchio famoso in tutto il mondo ed è stata distrutta al piano terra dall'esplosione.

Nessuna persona è rimasta ferita nell'esplosione, ma tanta paura e sconcerto tra i residenti perchè è stato colpito un pizzaiolo molto conosciuto, cui fanno capo una serie di locali aperti in diverse città in Italia e anche all'estero.

Lo stesso titolare, Gino Sorbillo, annuncia su Facebook annuncia che la pizzeria "è chiusa per bomba" ma, assicura "riapriremo presto". Cinque anni fa la pizzeria di via Tribunali 32, dove c'è la sede storica, fu incendiata.

"Mi scuso con tutte le persone che sono rimaste scosse da quest'ennesima cattiva notizia. A Napoli e dintorni esistono persone straordinarie e positive che vivono veramente con tanto tanto amore verso gli altri", ha commentato su Facebook. Tantissimi in queste ore i messaggi di vicinanza che gli stanno arrivando.

