CHE TU SIA PER ME IL COLTELLO – TRAGEDIA IN PROVINCIA DI PAVIA: UN 18ENNE ACCOLTELLA LA MADRE E POI SI TAGLIA LA GOLA, ORA È IN CONDIZIONI GRAVISSIME – AVEVANO LITIGATO POI IL RAGAZZO HA PERSO LA TESTA. LA MAMMA È IN GRAVI CONDIZIONI MA NON È IN PERICOLO DI VITA

18enne accoltella madre e si taglia la gola 3

(ANSA) - Prima ha accoltellato la madre e poi si è conficcato il coltello più volte in diversi punti del collo. E' quanto avvenuto la notte scorsa in un appartamento di Broni, nel Pavese, al culmine di una lite. Il figlio, di 18 anni, è in condizioni gravissime nel reparto di Rianimazione del Policlinico San Matteo di Pavia, stesso ospedale dove si trova la madre, di 43 anni, che è in gravi condizioni ma che non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane ha accoltellato la madre con un fendente tra il petto e la spalla. Subito dopo si è recato nella sua camera da letto, conficcandosi più volte il coltello in diversi punti del collo e perdendo subito coscienza per un'emorragia. Il primo a intervenire e a chiedere l'intervento del 118 è stato l'altro figlio della donna, di 20 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Stradella (Pavia) che hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto. Secondo quanto riferito, sia la madre sia il figlio hanno alcuni precedenti penali.

18enne accoltella madre e si taglia la gola 2 18enne accoltella madre e si taglia la gola 4 18enne accoltella madre e si taglia la gola 1